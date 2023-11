Email the Author

În timpul controlului corporal preventiv efectuat asupra grupului, s-au descoperit asupra unuia dintre tineri o țigară artizanală cu miros înțepător, precum și un spray iritant lacrimogen. În plus, asupra șoferului a fost găsit un cuțit cu lamă pliabilă. Controlul asupra autovehiculului a relevat prezența unor fragmente vegetale suspectate că ar putea fi interzise de legislația în vigoare. Cuțitul și spray-ul lacrimogen au fost ridicate în vederea confiscării. Documentele întocmite împreună cu substanțele depistate au fost predate Biroului pentru Combaterea Crimei Organizate Vâlcea în vederea continuării cercetărilor”, ne-au anunțat jandarmii vâlceni.

