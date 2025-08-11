Inceperea proiectului „CONSTRUIRE PENSIUNE P+M SI AMENAJARE INCINTA”, cod SMIS 332110

DUA FORTA SRL, in calitate de beneficiar, implementeaza incepand cu data de 26.05.2025, proiectul “CONSTRUIRE PENSIUNE P+M SI AMENAJARE INCINTA”, cod SMIS 332110, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Prioritatea 1 Competitivitate prin Inovare si Intreprinderi Dinamice – Operatiunea 1 Construire Pensiune P+M si amenajare incinta, in baza contractului de finantare nr. 501/26.05.2025, incheiat cu cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (AM PR SV Oltenia).

Obiectivul general proiectului este reprezentat de cresterea competitivității societatii DUA FORTA SRL in domeniul activitatilor turistice, prin construirea si dotarea unei noi unitati turistice – pensiune, cu accent pe crearea locurilor de muncă de calitate, durabile, prin investitii productive si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing.

Rezultatele proiectului:

Baza materiala imbunatatita prin construire si dotare unitate noua turistica – pensiune, servicii de informare si publicitate, consultanta, internationalizare, certificari si participare la cursuri;

3 contracte de munca pentru locurile de munca nou create (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) si mentinute in perioada de durabilitate a investiei.

Materiale de informare si publicitate realizate si difuzate catre public, in scopul de a promova proiectul si rezultatele sale.

Impactul proiectului: Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul turismului, prin prestarea unor servicii adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a 3 noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.

Valoarea totala a proiectului: 1.862.202,96 Lei;

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.481.590,15 Lei;

Valoarea finantarii europene: 1.259.351,63 Lei;

Locul de implementare: Oras Ocnele Mari, Str. Ginjulesti nr. 2, jud. Valcea, jud. Valcea

Perioada de implementare a proiectului: 26.05.2025 – 25.05.2027

Contract de finantare nr. 501/26.05.2025

Cod SMIS: 332110