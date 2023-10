Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

More Stories From Eveniment

Despre sărbătoritul din 4 octombrie și despre importanța prezenței unei astfel de persoane în viața comunității din Tetoiu, am schimbat câteva opinii cu primarul localității, Viorel Herăscu. „Pe 4 octombrie 2023, domnul Marin Dina de la noi din comună împlinește vârsta de o sută de ani. Dumnealui este veteran din cel de-Al Doilea Război Mondial și locuiește în satul Popești. Anul acesta mergem să îl felicităm acasă la dânsul, în satul Popești. Consiliul Local Tetoiu a aprobat și premierea dumnealui cu o sumă simbolică, de 1.000 de lei. Pentru noi este o mare onoare să avem o astfel de persoană în comună. Îi doresc multă sănătate domnului Dina și sper să fim împreună cu dumnealui și în anii următori!” , ne-a declarat Viorel Herăscu, primarul comunei Tetoiu. Îi dorim și noi multă sănătate veteranului din Tetoiu!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții octombrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « sept.