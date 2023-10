Ce primire îl așteaptă pe Ciolacu la Vâlcea?

• după declarațiile privind limitarea mandatelor aleșilor „roșii”, premierul a trezit reacții adverse în județ

Sosirea premierului Marcel Ciolacu, vineri, pentru conferința județeană a PSD are loc după o serie de afirmații care n-au fost pe placul „infanteriei” pe care se bazează social-democrații pentru extrem de complicatul an electoral care vine.

În practică, președintele pesedist a anunțat că vrea limitarea numărului de mandate pentru aleșii proveniți din rândul celui mai mare partid al țării: „În toate partidele tradiționale, dacă vă uitați, găsiți acest fenomen (n.r. al baronilor). Și în politică există acest fenomen. De ce? Pentru că se acceptă oameni în aceeași funcție o perioadă mult prea lungă de timp. Din punctul meu de vedere, primari, președinți de CJ, nu ar trebui să aibă voie să fie mai mult de două mandate. Este suficient, fiindcă în acel moment câteodată puterea îmbată. Eu îmi doresc ca pe mine să nu mă îmbete.”

Vorbele lui Ciolacu au produs uimire printre aleșii vâlceni conduși de Constantin Rădulescu dar și ceva furie. Sunt primari care nu înțeleg abordarea buzoianului tocmai înainte de 2024, anul celor patru mari bătălii electorale. La umbra anonimatului, sunt șefi de administrației care au decis chiar să boicoteze vizita: „Ce rost are să ieși cu declarații d-astea când toată lumea se pregătește cum poate mai bine pentru anul viitor?! Unde e logica ta, ca mare lider politic, să le transmiți unora cărora le ceri să lupte pentru tine că… nu mai sunt de folos? E amatorism? E ceva mai ocult de atât? Nu știu dar e, în mod cert, cel mai nepotrivit mesaj pe care-l poți da când ai nevoie de cineva. Eu, unul, dacă am fost ales din 2004 în continuu cu peste 70%, ce ar trebui să fac vineri? Mai are rost să vin când șeful meu de partid îmi transmite public faptul că sunt un expirat, un depășit iar partidul nu mai are nevoie de mine?” au fost gândurile unui edil PSD cu cea mai mare vechime în administrația locală.