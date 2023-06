In memoriam Marius Sabin Peculea (13 aprilie 1926 – 05 iunie 2023)

Email the Author

Pe lângă contribuția și meritele științifice enumerate în parte, mai sus, domnia sa a contribuit din plin nu numai la formarea unor generații întregi de cercetători fizicieni/chimiști /energeticieni etc., ci și la formarea și modelarea unor caractere și valori umane. Îmi vine în minte acum o „zicere” de-a lui Brâncuși (dacă nu greșesc), cum că „nimic nu poate crește la umbra marilor arbori”. Nu știu cât adevăr se ascunde (în sensul propriu) în această zicere, dar știu că atât prin modul de gândire, cât și prin cel de acțiune, directorul, dar, mai ales, omul Marius Peculea a fost pe deplin adeptul lui Seneca, atunci când spunea că „înveți învățând pe alții”, și că „dacă înțelepciunea i-ar fi data cu condiția de a ține-o închisă și fără a o comunica, atunci ar refuza-o”.

Cele șase titluri de doctor „Honoris Causa” acordate de Universitățile din Cluj (1995), București (1996), Craiova (1996), Oradea (1998), Constanța (2000) și Timișoara (2002), precum și cel de membru al „Academia Scienttiarium at Atrium Europeea” de la Salzburg, alături de o multitudine de alte titluri științifice (Premiul Academiei Române – „Dumitru Hurmuzescu” în anul 1981, ordinele Meritul Științific clasele II și III, Ordinul „Pentru Merit în Grad de Mare Ofițer în anul 2000) întregesc portretul și recunoașterea de care s-a bucurat domnul academician Marius Peculea.

Rezultatele activității sale de cercetare s-au concretizat în peste 30 de brevete de invenție, în publicarea a șase cărți de specialitate și mai multe articole științifice sub semnatură proprie. Recunoașterea deplină a contribuției domnului Marius Peculea la dezvoltarea domeniului științific și la crearea celor două școli de „apă grea” si de „criogenie” a constituit-o însă acordarea, în anul 1991, de către Academia Română, a titlului de membru corespondent, urmată, peste doi ani – 1993, de obținerea titlului de membru titular. Timp de cinci ani (1994-1999) a ocupat funcția de Secretar General al acesteia, perioadă în care, printre multe altele, a reușit să consolideze rolul cercetării „de dezvoltare”, care să preia cunoștiințele științifice și să le prelucreze pentru a fi valorificate corespunzător în industrie și în economie.

Cu deosebită tristețe am primit vestea decesului domnului academician, Marius Sabin PECULEA, fondatorul și primul director al fostei Uzine „G” si apoi al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea.

