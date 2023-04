În această seară:

O VÂLCEANCĂ A NĂSCUT ÎN WC-ul unui spațiu comercial!

La data de 27 aprilie 2023, un bărbat a sesizat Poliția Râmnicu Vâlcea cu privire la faptul că, într-un grup sanitar dintr-un spațiu comercial din municipiu, se află o cantitate însemnată de sânge, atât pe podea, cât și pe pereți. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit că cele sesizate se confirmă.

„Din primele verificări efectuate, a fost identificat, într-un sac, în parcare, un copil nou-născut, care prezenta semne vitale. Acesta a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Totodată, în urma desfășurării cu operativitate a investigațiilor, polițiștii au reușit la scurt timp după sesizare, identificarea mamei nou-născutului care ar fi abandonat copilul, fiind vorba despre o femeie, din județul Vâlcea. În cauză, polițiștii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, efectuează cercetări, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămarea nou-născutului, urmând să stabilească cu exactitate împrejurările de fapt ale cauzei”, ne-au anunțat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Femeia identificată ca fiind mama copilului are vârsta de 39 de ani.

Pe surse am aflat că unitatea comercială în care s-a petrecut situația este Dedeman din Râmnicu Vâlcea.

Sursă foto: Arhivă

Distribuie pe:

Tweet

WhatsApp

Imprimare

Email