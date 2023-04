URSUL CARE A TREZIT JUMĂTATE DIN RÂMNIC la ora 4 dimineața!

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Întâmplare haioasă pentru unii (puțini), dar cu siguranță enervantă pentru cei mai mulți dintre cei care, în dimineața de joi, 27 aprilie 2023, puțin după ora 04.00, au primit mesajul Ro-Alert (cu semnalele acustice inconfundabile la pachet; pentru că asta a fost problema pentru mulți – telefoanele au «urlat» când foarte multă lume doarmea!) . Mesajul a fost trimis după ce prezența unui urs a fost confirmată în comuna Budești, în punctul «La Sondă». Nu suntem împotriva unor astfel de atenționări care pot fi, într-adevăr, utile populației. Însă, ca ISU Vâlcea să trimită mesajul Ro-Alert la cel puțin jumătate dintre locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea după ce un urs a fost văzut la ora 04.00 pe raza comunei Budești parcă este prea mult! Credem că aria de alertare a telefoanelor (ai căror posesori au fost considerați virtual în pericol din cauza prezenței ursului!) a fost una mult prea generos stabilită . Din ce am aflat, mesajul Ro-Alert a fost primit atât de râmnicenii care se aflau în acel moment în cartiere din sudul orașului, dar și în Centru, Traian, Libertății. Încă nu ne-am edificat dacă la cetățenii din cartierul Nord a ajuns acel mesaj Ro-Alert. Pare că nu a ajuns. Măcar ei au dormit mai liniștiți dacă cei din sud au fost treziți la 04.04! Iar acest mesaj a ajuns și pe telefoane aflate la acel moment în comuna Budești, dar și în satul Aldești din comuna Golești! Pare cam exces de zel din partea ISU Vâlcea să trimită mesajul Ro-Alert la ora 4 dimineața pe un număr de (apreciem noi) peste 50.000 de telefoane mobile după ce un urs a fost văzut în punctul «La Sondă» din comuna Budești! Prin luna iulie încolo, când apar licuricii, să nu ne speriem cumva de luminițele lor și, evident… să primim mesaje Ro-Alert!!!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597