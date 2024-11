Gutău, 4 dan, a dat de pământ cu Bercean, antrenorul olimpicei Alina Dumitru!

Email the Author

Sorin Barbu,

Judo este sportul care m-a ajut să trec peste greutățile întâlnite. Probabil, fără experiența dobândită în acest sport, obstacolele vieții ar fi fost mult mai greu de depășit. Acestea sunt cuvintele rostite de primarul Râmnicului, Mircia Gutău, în deschiderea conferinței de presă organizată ieri, 18 noiembrie, de federația de specialitate la încheierea stagiului de pregătire al antrenorilor din România. Vicepreședintele executiv al FRJ, antrenorul cu rezultate excepționale cel puțin în ultimele 4 cicluri olimpice, Florin Bercean, este cel care a facilitat ca la acest stagiu de pregătire să fie prezent ca lector Darcel Yandzi, unul din cei mai buni antrenori din lume și, probabil, cel mai bun metodist al judo-ului mondial. Despre Râmnicu Vâlcea, Darcel a declarat: „Un oraş curat, modern, bine întreţinut, liniştit şi în care îți oferă foarte multe oportunități. Sper că am putut, și o să mai am ocazia, să împărtăşesc cât se poate de mult din experienţa mea. Românii sunt oameni plăcuţi, consecvenţi, muncitori şi i-am simţit motivați să progreseze. România poate crește în judo şi ar fi păcat să nu facă acest lucru.” La finalul conferinței, Florin Bercean antrenorul Alinei Dumitru – singura judoka campioană olimpică a României – a dezvăluit că Mircia Gutău este printre puținii sportivi care, atunci când se afla în activitate, „ a reșit să mă ridice și să mă întoarcă pe tatami ”. Finalul a fost cu adevărat emoționat pentru edilul Râmnicului, acestuia fiindu-i recunoscute meritele în susținerea sportului pe care îl îndrăgește, reprezentanții federației conferindu-i certificatul de centură neagră cu 4 dan.

