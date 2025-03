Drăgășaniul rămâne fără apă potabilă!!!

Email the Author

Toate asociațiile de proprietari din Municipiul Drăgăşani au fost notificate cu privire la obligația de a încheia contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, însă refuzul acestora, constatat în urma notificării, conduce la adoptarea măsurii administrative de sistare a furnizării serviciilor, până la conformarea cu normele legale. De asemenea, am făcut, prin intermediul presei, încă o dată, apel către asociaţiile de proprietari să se prezinte până vineri, 14.03.2025, la sediul APAVIL S.A. din Drăgăşani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 444, cu documentele necesare în vederea încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru a evita sistarea furnizării serviciilor.

Această măsură are la bază neconformarea cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 R și art. 96 din Legea nr. 196/2018 privind asociaţiile de proprietari. În conformitate cu prevederile legale, au fost realizate toate acțiunile prealabile pentru încheierea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare. În acest sens, au fost convocate întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari și UAT Drăgăsani, în cadrul cărora s-a prezentat situația detaliată, iar discuţiile au fost consemnate prin minute.

