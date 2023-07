Email the Author

V-am mai informat, în ediții trecute ale ziarului nostru, despre demersurile pe care Eugen Neață, deputat de Vâlcea, le-a făcut pentru completarea procedurii de înscriere care dă posibilitatea obștilor și composesoratelor să-și înregistreze animalele în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA). Ei bine, din ultimele informații pe care le avem de la reprezentantul județului nostru în Camera Deputaților am aflat că la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) s-a lucrat la completarea acestei proceduri. „M-am aflat încă de la început pe traseul depunerii unei cereri în acest sens, semnată de un grup de asociații adunate în jurul obștii din Horezu, care mi-a cerut sprijinul. Cererea avea ca obiectiv înregistrarea acestor asociații ca exploatații comerciale alături de cele care funcționează prin înscriere în Registrul Comerțului. Reamintesc faptul că obștile și composesoratele funcționează în baza unui certificat de grefă emis de judecătoria din zona de activitate. Am primit recent textul propus de ANSVSA, aflat în procedură de «transparență decizională», conform procedurilor legale. Cei interesați de document îl pot lectura și, eventual, pot face propuneri pentru finalizarea lui. O veste bună este un bun început de vacanță. De vacanță activă, productivă, ca în fiecare an” , a transmis deputatul Eugen Neață.

