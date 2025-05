Crin trece „pragul” Ponta iar George ia caimacul în timp ce „loser-ul” Nicușor continuă cursa!

Email the Author

În condițiile în care la europarlamentare coaliția de guvernare a obținut 99.169 voturi iar Alianța AUR doar 31.921, diferența actuală este surprinzătoare. Dacă am compara cu alegerile locale de anul trecut, diferența este explozivă: atunci PSD obținea 82.959 voturi, PNL 61.387 iar AUR 15.017 voturi. Cu alte cuvinte, partidul lui Simion avea mai puțin decât diferența dintre PSD și PNL. Acum, reprezentantul PSD și PNL nu are nici jumătate din voturile reprezentantului AUR!

Aceasta pare a fi concluzia când 99,77 din voturi s-au numărat, o singură secție din cele 434 nefinalizănd contorizarea preferințelor alegătorilor. George Simion bate recordul în județul nostru și atrage peste 68.700 de voturi în timp ce Antonescu, susținut de PSD, PNL și UDMR are în tolbă ceva mai mult de 29.000 de voturi.

