Creșterea performanței energetice în imobilul Dispensar TBC

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Finalizarea proiectului: “Creșterea performanței energetice în imobilul Dispensar TBC”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Creșterea per-formanței energetice în imobilul Dispensar TBC”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Rezi-liență, Componenta C5 – Valul Renovării.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâl-cea în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 141746/14.12.2022 pentru proiectul “Creș-terea performanței energetice în imobilul Dispensar TBC”.

Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică a clădirii Dispensar TBC, situat în Calea lui Traian, nr.126, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea.

Principalele categorii de lucrări de intervenție realizate sunt:

Lucrări de reabilitare termică a clădirii prin termoizolarea pereților exteriori;

Lucrări de reabilitare termică a planșeului spre pod;

Lucrări de reabilitare termică a fațadei – părții vitrate;

Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat

fluorescent; Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum din subsol.

Impactul investiției: Proiectul a avut ca efect creșterea eficienței energetice în imobilul Dispensar TBC, ceea ce contribuie la scă-derea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, la scăderea consumului anual de energie termică și electrică, și, implicit, la reducerea costurilor aferente acestor consumuri, la îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort din imobil. Valoarea totală a proiectului este 1.258.458,71 lei din care: Valoarea eligibilă din PNRR: 1.059.960,42 lei,

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 198.498,29 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 35 luni, conform contractului de finanțare, respectiv din data de 13.01.2023 până 13.12.2025.

Cod proiect: C5-B2.1.a-581

Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail:

primaria@primariavl.ro