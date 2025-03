Email the Author

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 552 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea . Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru : ajutor bucătar ( 108 ), muncitor necalificat ( 49 ), manipulant mărfuri ( 43 ), conducător auto transport marfă ( 40 ), ajutor ospătar ( 35 ), șofer de autoturisme și camionete ( 24 ), operator mașini unelte ( 22 ), lăcătuș mecanic ( 21 ), agent de securitate ( 19 ), lucrător comercial ( 19 ), dulgher ( 13 ), mașinist ( 12 ), ospătar(chelner) ( 12 ), fierar betonist ( 11 ), sudor ( 11 ), tranșator carne ( 10 ), zidar rosar-tencuitor ( 8 ), șef secție, șef șantier, inginer chimist, inginer agronom, etc.

