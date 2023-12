Email the Author

„Aşa cum ştiu toţi românii şi toţi oficialii Uniunii Europene, pentru integrarea în spaţiul Schengen, România îndeplineşte deplin criteriile. Toate ţările din Uniunea Europeană admit acest fapt şi susţin integrarea noastră, mai puţin Austria, care face notă discordantă. Marcel Ciolacu este primul premier care are curajul să ceară oficial drepturile ţării noastre şi să facă dreptate pentru România în problema admiterii în Schengen. Aşadar, prim-ministrul social democrat a discutat cu toţi liderii europeni pentru a se solidariza, alături de Guvernul de la Bucureşti, în acţiunea de chemare a Austriei în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru obstrucţia sa abuzivă, şi de a-i pretinde despăgubiri pentru pagubele suferite de României din cauza neincluderii în Schengen. Această acţiune urmează a fi pusă în aplicare în cazul în care Austria va respinge din nou, la finalul acestui an, intrarea ţării noastre în spaţiul Schengen”, a declarat Daniela Oteșanu.

