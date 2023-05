CADASTRU GRATUIT pentru cetățenii care dețin imobile în Bujoreni! Banii vin din fonduri europene

Email the Author

„Pe această cale aș dori să adresez rugămintea către societăţile comerciale de cadastru sau către cadastriştii autorizaţi să depună oferte pentru Bujoreni. Îi asigur că Primăria Bujoreni va acorda tot sprijinul câştigătorului, în condiţiile legii, pentru efectuarea cât mai rapidă a cadastrului sistematic al comunei şi a proprietăţilor private şi publice. Trebuie să menţionez că noi am efectuat, cu fonduri proprii, GIS-ul localităţii, care le va fi de mare folos celor care vor veni să facă această cadastrare. Este cea de-a patra licitație pentru comuna noastră și va fi ultima pe acest program. Firmele interesate trebuie să știe că pentru Bujoreni s-a mărit valoarea sumelor alocate. Eu am speranță că se vor înscrie firme, iar cetățenii vor beneficia de cadastrare gratuită, cheltuielile fiind suportate din fonduri europene” , a declarat Gheorghe Gîngu, primarul comunei Bujoreni.

