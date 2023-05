„Strașină de rândunică la poale de Carpați”. COCOȘUL VA «CÂNTA» IAR LA HOREZU pentru zeci de mii de oameni! Regal folcloric al Părintelui Pomohaci

În zilele de 2, 3 și 4 iunie, orașul Horezu va fi din nou punctul de atracție al județului Vâlcea. Târgul Ceramicii Populare „Cocoșul de Hurez” programează o nouă ediție a manifestării devenită de multă vreme o tradiție în rândul meșterilor olari din toate centrele de olărit din țară, dar și al vizitatorilor și al personalităților invitate la manifestare. Târgul, ca de fiecare dată, își propune păstrarea identității naționale și protejarea moștenirii culturale, dar și promovarea tradițiilor strămoșești în vastul spațiu european.

Reprezentanții Primăriei Horezu, principalul organizator al manifestării, au anunțat că marea sărbătoare a lutului devenit operă de artă va avea loc, așa cum tradiția o impune, în pitorescul cadru natural al platoului „Stejari”, adică exact în locul unde, de peste jumătate de secol, își dau întâlnire meșterii ceramiști din toate centrele de ceramică din țară.

3 iunie 2023 – deschiderea oficială a „Cocoșului de Hurez”

Chiar dacă sărbătoarea va începe de vineri, 2 iunie 2023, deschiderea oficială a Târgului ceramicii populare românești „Cocoșul de Hurez” este programată în ziua de 3 iunie 2023, de la ora 11.00.

„Târgul ceramicii populare românești «Cocoșul de Hurez» reprezintă un eveniment de primă mărime din calendarul anual al culturii naționale. Târgul găzduiește în fiecare an, sub umbra stejarilor seculari din satul de vacanță «Stejari», festivalul culorilor și al compozițiilor plastice transpuse în lutul reînviat de mâinile fermecate ale meșterilor olari. Sosiți din toate centrele active din țară, olarii alcătuiesc, prin alăturarea la Târg a roadelor muncii și inspirației lor, un tablou complet al fenomenului olăritului contemporan. An de an, acest fenomen atrage mii de cunoscători și admiratori ai autenticului românesc, ai tradiționalului adus la nivel de artă, oameni care știu să distingă valoarea consacrată prin valorile certe ale artei populare și tradiției multiseculare a acestui meșteșug. Astăzi, centrul ceramic Horezu continuă să fie un adevărat creuzet al creației ceramice românești, păstrând elementele definitorii pentru vasele lucrate aici, dar, prin infinita gamă a compozițiilor cromatice și decorative, conferind personalitate și expresivități nebănuite fiecărei piese în parte”, se arată în invitația de participare la Târg pe care reprezentanții Primăriei Horezu au transmis-o zilele acestea.

Așadar, cea de-a 51-a ediție a sărbătorii lutului în vatra ceramicii românești, așezare de basm – numită Horezu – „strașină de rândunică la poale de Carpați” este aproape de a începe!

La mulți ani „Cocoșul de Hurez”, la mulți ani meșteri cu mâini de aur!





