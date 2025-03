Baschet masculin, Liga Națională

VÂLCEA BATE BRAȘOVUL ȘI RUPE BLESTEMUL MECIURILOR DIRECTE

Un loc 3 binemeritat de vâlceni

Ce încrâncenare a fost duminică seara în Sala Sporturilor! Ce luptă teribilă, mai ales pe apărare! Brașovul venise să-și continue seria formidabilă de nouă succese, având în sac și cele șase victorii directe anterioare. Iar Vâlcea, Vâlcea umbla după o nouă confirmare, nu doar pentru clasament, dar și pentru lumea baschetului românesc. O echipă născută abia acum trei ani își caută validarea în fiecare etapă, pentru că uneori integrarea este dificilă și pentru că de cele mai multe ori așa se prezintă viața în raport cu cei puternici și orgolioși.

Acum, știm desigur că ai noștri au câștigat. A fost 74-68 pentru CS Vâlcea 1924. Însă vâlcenii nu au învins oricum. Gray și compania au învățat să sufere, să transpire din greu, și în același timp să triumfe, inima aceea mare despre care scriam în avancronică, ceea ce mai adaugă o treaptă la scara maturizării lor. Dar nu neapărat pentru acest fapt iubesc partida cu Corona. Și nici măcar pentru că, premieră absolută pentru mine, am comentat-o în direct. O prețuiesc mai ales pentru că partida s-a câștigat cu apărarea, acolo, sub coșul și semicercul proprii, cu jucătorii noștri atenți și determinați de tactica câștigătoare, iată, a lui Mister Alvarez. De asemenea, pun victoria la clasor pentru că vedetele n-au mai fost Hudson și Gray. Duminică seara, Rareș Uță a fost magnific, MVP-ul partidei, cu 14 puncte și 16 excepționale recuperări, pentru un +27 index de eficiență, argumentând astfel prestația de la Sibiu. L-a talonat îndeaproape, ca să-mi iasă și jocul de cuvinte, Talon Cooper, cel care i-a ținut cu brio locul lui Gray, „strâns” la sânge de apărarea brașoveană în multe episoade ale confruntării. Să mai adaug că sfertul trei nu a mai dus la „concavul” de care ne temeam, toți jucătorii vâlceni au rezistat și au ripostat admirabil unei presiuni constante. Plus sala vibrantă, care, mai ales pe final, a ținut sus moralul unei adevărate echipe. Felicitări tuturor pentru ceea ce au demonstrat, bravo pentru actualul locul 3 din clasament. Da, ștacheta este sus și trebuie să rămânem tot la înălțime. Atenție, jocul următor, de la Târgu Mureș, nu va fi deloc simplu.

Ca niciodată, închei cu mine. Am comentat așadar partida în direct alături de colegul Adrian Pană. Revăzând partida, am înțeles că am produs ceva bulibășeli cu spusele mele. Mai ales pentru că am simțit mai degrabă ca un suporter și mai puțin ca un imparțial comentator. Nu promit că voi acționa altfel în viitor, dacă cei de la CS Vâlcea mă vor onora din nou cu această postură. Acum însă trebuie să le mulțumesc lui Adrian Pană și Lucian Vergu, invitatul nostru, că au pus, pe celălalt taler, calmul și profesionalismul lor. Pe total, sper că a ieșit bine 🙂

Foto – CS Vâlcea 1924 Facebook