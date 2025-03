Email the Author

Astăzi, de la ora 18, se întâmplă meciul sezonului pentru baschetbaliștii de la CS Vâlcea 1924. Nu doar pentru că „Avem de luat o revanșă”, așa cum spunea Cornelius Lamonte Hudson într-un interviu acordat site-ului ProBaschet, ceea ce este foarte adevărat. Dar mai ales pentru că, după părerea mea, este prima partidă sub presiune adevărată pentru Arturo Alvarez și băieții săi. Dincolo de revanșa pentru meciul din tur, miza se constituie uriașă. Locurile 3 și 4 ale clasamentului, la final de sezon regular. Cine câștigă astăzi își crește sensibil șansele de a juca sfertul de finală al play-off-ului pe teren propriu. Foarte important.

