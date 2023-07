AS TRANS SRL – ANUNȚ PUBLIC – PUZ „CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE”

SC AS TRANS SRL, cu sediul in jud. Valcea, mun. Ramnicu Valcea, str.Raureni, nr.20 , aduce la cunostinta publicului interesat ca pentru prima versiune a PUZ -’’CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE – conform PUZ aprobat’’, propus a fi amplasat in judetul Valcea, mun. Ramnicu Valcea, str.Splaiul Independentei, nr.25, CF 50085, decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Valcea, Rm. Valcea, str. Remus Bellu nr.6, jud. Valcea.