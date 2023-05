În lucru: Sală nouă pentru festivități, evenimente și spectacole, la Biblioteca Județeană!

Email the Author

La propunerea mea, CJ Vâlcea a alocat o sumă importantă de bani, pentru amenajarea unei săli de conferințe modernă, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Astăzi, am verificat stadiul lucrărilor la acest proiect. Odată finalizate lucrările, vom avea aici una dintre cele mai moderne săli de conferințe, evenimente și festivități, dotată cu aparatură nouă, de ultimă generație. În scurt timp, vom demara și lucrările de amenajare a terasei literare, un proiect drag mie și pe care ne dorim să-l realizăm pentru iubitorii de carte din județ. Fiindcă ne dorim ca activitățile cultural-educative să se desfășoare în condiții foarte bune, vom continua să alocăm fonduri din bugetul județului, atât pentru lucrări de modernizare a clădirii, precum și pentru dotarea cu mobilier și aparatură moderne.

