Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

More Stories From Politică și Administrație

Primarul Mircia Gutău, în rolul unui maestru de ceremonii, le-a urat tuturor celor prezenți să se bucure de încă mulți ani împreună, le-a mulțumit pentru exemplul pe care îl oferă generațiilor mai tinere și, dată fiind apropierea sfârșitului de an, le-a urat să aibă parte numai de sănătate și mult bine în 2024. Perechile aniversate au primit din partea Primăriei Râmnicului „Diploma de Fidelitate”, o floare și un premiu în valoare de 1.000 de lei sub formă de tichete sociale.

Joi, 14 decembrie 2023, Primăria Râmnicu Vâlcea a organizat cea de-a patra ceremonie din acest an de tipul „Nunta de Aur”. Evenimentul festiv a avut o anvergură fără precedent: 56 de cupluri de râmniceni au fost invitate în Sala de Festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” pentru a fi sărbătorite de administrația locală cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsnicie.

Right Asides

Caută Caută

SC Garden Solution SRL

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.