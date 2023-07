Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public pe 26 de străzi din Râmnicu Vâlcea, după cum urmează: Iancu Pop, Nicolae Titulescu, Grigore Procopiu, Republicii, Decebal, Henri Coandă, Rapsodiei, Matei Basarab, Dr. Hacman, Mărășești, Arhiepiscopiei, Nicolae Bălcescu, Popa Șapcă, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Ostroveni, Luceafărului, Pandurilor, I. C. Brătianu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Tineretului, Ion Referendaru, Petrișor, Dacia și Matache Temelie. Lucrările de modernizare şi eficientizare au constat în demontarea a 548 de corpuri de iluminat şi a 361 de stâlpi metalici, montarea a 709 de corpuri de iluminat cu LED cu o durata nominală de viaţă de minim 50.000 ore, instalarea a 660 de stâlpi, montarea în intersecţiile principale şi în cele cu sens giratoriu a șapte camere de contorizare a traficului, elemente componente ale sistemului de dimming şi telegestiune, şi echiparea dispeceratului cu un calculator. Prin utilizarea sistemului de dimming individual şi telemanagement, în orele de noapte cu trafic redus se realizează o scădere a nivelului de iluminare, dar şi o reducere a consumului de energie electrică pentru iluminat şi, implicit, a cheltuielilor cu energia electrică. Totodată, s-a montat reţea subterană de iluminat de joasă tensiune pentru fiecare stradă în parte, totalizând peste 26 km, s-au modernizat 29 de puncte de aprindere cu sistem de dimming şi telemanagement şi s-a montat canalizare subterană cu tuburi speciale, necesară instalaţiei de telecomunicaţie, pe o lungime de 79 km, făcându-se astfel trecerea de la reţelele aeriene de cabluri la cele subterane.

• proiectul derulat cu finanțare europeană este unul dintre cele mai importante din municipiu, care a vizat investiții în aproape toate cartierele orașului Printr-o conferință de presă susținută miercuri, 26 iulie 2023, de administratorul public Eusebiu Vețeleanu, Primăria a anunțat finalizarea proiectului intitulat „Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electrice și de telecomunicații” , finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public. Valoarea totală a proiectului la care facem referire a fost de 24.905.743,67 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 20.936.234,35 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 18.158.978,79 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost din data de 1 iulie 2015 până în data de 31 iulie 2023.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878