ZIUA MONDIALĂ a meteorologiei 2022

În fiecare an, pe data de 23 martie, se sărbătorește Ziua Mondială a Meteorologiei, care marchează intrarea în vigoare, în anul 1950, a Convenției privind crearea Organizației Meteorologice Mondiale, subliniind totodată contribuția capital adusă de Serviciile Naționale de Meteorologie și Hidrologie la siguranţa și bunăstarea populației. Pe întreg globul, această zi se sărbătorește prin organizarea de activități specifice, temele alese ilustrând încă o dată probleme de actualitate referitoare la vreme, climă si apă.

Tema aleasă anul acesta pentru ziua mondială a meteorologiei, „Avertizare timpurie și acțiune timpurie: Informații hidrometeorologice și climatice pentru reducerea riscului de dezastre”, reflectă obiectivele fundamentale ale Organizației Meteorologice Mondiale și rolul esențial pe care îl joacă Serviciile Naționale de Meteorologie și Hidrologie în supravegherea sistemului terestru, prin difuzarea zilnică de prognoze meteorologice și furnizarea către factorii decidenţi a opiniilor privind variabilitatea climatică și schimbările climatice. Statele membre ale Organizației Meteorologice Mondiale susțin astfel activitățile destinate protecției vieții și bunurilor împotriva fenomenelor meteorologice extreme/ periculoase și dezvoltării pe termen lung a capacității populației de adaptare la schimbările climatice.

Sub egida acestei teme, sunt sărbătorite marile realizări ale serviciilor meteorologice si hidrologice naţionale în domeniul îmbunătăţirii sistemelor de avertizare timpurie. De asemenea, sărbătorirea Zilei Mondiale a Meteorologiei din acest an scoate în evidenţă activitatea foarte importantă a comunităţii care activează în domeniul reducerii riscurilor implicate de dezastre, activitate menită sa convertească avertizările timpurii în acţiuni imediate.

Totuşi, trebuie să fim vigilenți. Ne confruntăm cu numeroase provocări, mai ales în ceea ce priveşte atingerea obiectivului ca avertizările timpurii să ajungă la cunoştinţa celor mai vulnerabili dintre noi, care au cea mai mare nevoie de aceste avertizări, în cele mai îndepărtate locuri.

Schimbările climatice sunt deja vizibile, prin manifestări de vreme extremă din ce în ce mai numeroase, peste tot în lume. Vedem că se produc valuri de căldură, secete şi incendii de pădure din ce în ce mai intense. În atmosferă există mai mulţi vapori de apă, care produc precipitaţii extreme, consecinţa fiind inundaţiile devastatoare. Încălzirea oceanului alimentează furtuni tropicale din ce în ce mai puternice, iar creşterea nivelului mărilor şi oceanelor amplifică impactul. Ne aşteptăm ca acest curs negativ să continue. Concentraţiile gazelor cu efect de seră se află la niveluri record, ceea ce va duce la o continuă manifestare a schimbărilor climatice timp de decenii de acum înainte, precum şi la topirea gheţarilor şi la creşterea nivelului mărilor şi oceanelor timp de sute de ani în viitor.

În afară de diminuarea schimbărilor climatice, adaptarea la acestea reprezintă o prioritate absolută, iar sistemele de avertizare timpurie constituie o metodă foarte importantă în direcţia adaptării. Supercomputerele, sateliţii şi progresele ştiinţifice au îmbunătăţit în foarte mare măsură acurateţea prognozelor noastre. Alertele trimise prin reţelele de telefonie mobilă şi aplicaţiile dedicate meteorologiei pot ajunge chiar şi în cele mai izolate locuri.

OMM promovează prognozele bazate pe impact, pe ceea ce va genera starea vremii, în funcţie de evoluţia ei. Toate acestea sunt necesare pentru a îmbunătăţi starea de pregătire şi acţiunile timpurii ale diferitelor grupuri de utilizatori şi de clienţi care sunt dependente de vreme. O mai bună coordonare între serviciile meteorologice și hidrologice naționale, autoritățile care se ocupă de gestionarea dezastrelor și agențiile de dezvoltare este fundamentală pentru ca prevenţia, pregătirea şi răspunsul să aibă o calitate superioară.

În concluzie, a fi pregătit și a avea capacitatea de a acționa la momentul potrivit, la locul potrivit, poate salva multe vieți și poate proteja mijloacele de trai ale comunităților de pretutindeni, atât acum, cât și în viitor.

• Comunicat de presă