Ziua Copilului, o zi de poveste, cu personaje de poveste, la Pedagogic

Pentru că ziua de 1 iunie cădea sâmbăta, Ziua copilului a fost marcată, in avans de cadrele didactice și elevii de la CNI Matei Basarab, astăzi, 31 mai. Curtea Liceului Pedagogic, unitate condusă de director Alina Vețeleanu, a fost plină de copii costumați in personaje de poveste, de la prințese, zâne, până la pirați, Batman, prinți și alți cavaleri. Activitățile au vizat elevii celor șase clase pregătitoare, aceștia alături de invățătorii coordonatori coborând in curtea liceului, cu baloane in mână, fiecare clasă având o culoare specifică. Copiii au dansat, având alături două mascoate Disney: pe Goffy și pe Donald. La finalul distracției, s-a dat drumul baloanelor, fiecare copil punându-și o dorință, reprezentând visul fiecăruia ce se inalță tot mai sus.



Ca și detalii, amintim că, la clasa pregătitoare F, coordonată de profesor invățământ primar, Maria Ungureanu (foto sus), ziua celor mici a inceput intr-un cadru de poveste, plin de baloane și surprize dulci făcute in casă de câteva mămici pricepute. Copiii au ascultat melodii, au realizat desene tematice specifice zilei de 1 iunie, iar efortul lor a fost răsplătit de invățătoare prin acordarea de diplome personalizate.

La clasa pregătitoare D, având-o ca și coordonatoare pe Natalia Popescu, director adjunct, copiii au cântat, au dansat și au realizat desene cu creta pe asfalt.

A fost o zi plină de acțiuni interesante, mascotele Disney reprezentând de fapt punctul culminant al sărbătorii. Fericirea s-a putut citi pe chipul fiecărui copil. Incă o dată: Bravo, Pedagogic!

