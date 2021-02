Ziua CISM, marcată de geniștii vâlceni

Ziua Internațională a Sportului Militar se sărbătorește în fiecare an pe 18 februarie, data constituirii Consiliului Internațional al Sportului Militar – organizație sportivă internațională, care are ca scop promovarea educației fizice și a activităților sportive între forțele armate, ca mijloc de întărire a păcii în lume.

Activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Perfecționare Geniu și EOD „Panait Donici” au avut ca scop diseminarea motto-ului CISM „Prietenie prin sport”, fiind organizate cu un număr restrâns de participanți și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară și distanțare fizică, în vederea prevenirii și combaterii virusului Sars Cov-2.

Acțiuni similare, de marcare a Zilei Internaționale a Sportului Militar, la 18 februarie, s-au desfășurat în toate garnizoanele din țară. În funcție de inventivitatea și posibilitățile celor din teritoriu, la unitățile militare au fost organizate manifestări similare.

Sportivii militari se pregătesc acum de următorul eveniment înscris pe agendă, turneul final al Campionatului Național Militar de volei, competiție care va avea loc în perioada 13-22 martie 2021, la Brașov. Sub Tâmpa, vor concura atât fete, cât și băieți de la instituțiile militare de învățământ, această competiție fiind și criteriu de selecție pentru echipa națională militară de volei a României care, în luna august, va participa la Jocurile Mondiale ale Cadeților de la St. Petersburg (Rusia).

Text: Lt Alina Negoescu

Foto: Locotenent-colonel Angel-Cătălin Florea