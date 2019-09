Ziua cea mare în sportul vâlcean: derby de România se joacă în Sala Traian

Mult a fost, puțin a rămas! Cele mai puternice echipe ale momentului din handbalul feminin românesc sunt gata pentru o nouă încleștare pe viață și pe moarte. SCM Râmnicu Vâlcea, campioana en-titre, primește vizita CSM București, vicecampioana ultimului sezon și cea mai bogată echipă a handbalului din țara noastră, susținută generos de potenta Primărie a Capitalei. Meciul se va juca în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea, sâmbătă, 21 septembrie, cu începere de la ora 15.30. Partida se dispută în cadrul etapei a cincea din Liga Florilor de handbal feminin.

Presiune mai mare în tabăra bucureștencelor

Meciul va aduce față în față două echipe care nu concep să piardă într-o asemenea dispută, una „de șase puncte”, după cum se mai spune în limbaj sportiv. După cum am mai apreciat în ediții anterioare ale cotidianului nostru, jocul este unul extrem de important atât pentru cele două grupări care își vor măsura forțele pe terenul de joc, dar și pentru întreaga „economie” a campionatului, cel puțin la nivelul locurilor superioare, poate chiar doar cele de pe podium. Asta pentru că, așa cum s-a văzut în sezonul trecut, când SCM Râmnicu Vâlcea s-a impus pe terenul bucureștencelor în partida din turul campionatului, un astfel de meci poate decide «destinația» spre care va merge titlul de campioană la sfârșitul sezonului. Ne așteaptă o partidă în care echipele din Vâlcea și București pornesc probabil cu șanse relativ egale pentru obținerea celor trei puncte puse în joc. Chiar dacă echipa din București este înțesată cu vedete, suntem convinși că Vâlcea va putea să se lupte de la egal la egal cu aceste stele ale handbalului european. Asta deoarece antrenorul de la SCM Râmnicu Vâlcea, Florentin Pera, după cum a reușit și în sezonul trecut, a demonstrat că poate să creeze o adevărată echipă din jucătoarele pe care le are la dispoziție, să sudeze relațiile de joc dintre acestea și să facă o formație care să fie un adversar de temut pentru oricine!

SCM Râmnicu Vâlcea are un avantaj psihologic în duelul pe care îl va purta sâmbătă după-amiaza contra CSM București. Sorții au făcut ca echipa noastră să aibă șansa unui avans de trei puncte încă din debutul noi ediții competiționale. Asta pentru că, în chiar prima rundă, CSM București a cedat neașteptat în deplasarea de pe terenul formației sălăjene HC Zalău. Chiar dacă și maniera de arbitraj a influențat acel rezultat (fiindcă echipa din București probabil ar fi câștigat meciul respectiv dacă nu avea de suferit consecințele mai multor greșeli de arbitraj), punctele pierdute de CSM București în prima etapă nu mai pot fi recuperate, acestea ajungând deja în „contul” handbalistelor pregătite de antrenorul Gheorghe Tadici.

Vâlcea pe primul loc, Bucureștiul pe trei

Înaintea meciului de sâmbătă, SCM Râmnicu Vâlcea ocupă prima poziție în clasament, cu douăsprezece puncte (maximul posibil după primele patru etape). CSM București se află pe poziția a treia, cu nouă puncte. În aceste condiții, SCM Râmnicu Vâlcea are la dispoziție pentru partida de sâmbătă două variante de rezultate, ambele favorizând-o în eventuala luptă pentru titlu pe care o va purta cu CSM București. În cazul unui succes mult dorit, elevele lui Florentin Pera ar lăsa Bucureștiul la șase puncte în spate și ar deveni evident că Vâlcea este favorită la câștigarea titlului de campioană și în anul 2020. Totuși, pentru echipa noastră nu este de aruncat nici varianta unui rezultat de egalitate. O remiză ar menține distanța de trei puncte dintre cele două mari rivale și Vâlcea în «coasta» brașovencelor de la Corona… cel puțin până la meciul direct, când SCM ar putea lua avans și față de această incomodă echipă de la poalele Tâmpei.

Sigur, este evident că se pot face foarte multe calcule într-un sezon care se află încă în faza incipientă, dar cert rămâne faptul că SCM Râmnicu Vâlcea a început campionatul așa cum conducerea clubului și inimoșii suporteri își doreau: cu victorii pe bandă rulantă!

Programul etapei a V-a

Vineri, 20 septembrie, ora 18.00

HC Zalău – Corona Brașov

Sâmbătă, 21 septembrie, ora 11.00

Minaur Baia Mare – Rapid București

CSM Slatina – Măgura Cisnădie

Sâmbătă, 21 septembrie, ora 12.00

AHCM Slobozia – SCM Craiova

Sâmbătă, 21 septembrie, ora 15.30

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București

Sâmbătă, 21 septembrie, ora 18.00

HC Dunărea Brăila – CSU Cluj-Napoca

Sâmbătă, 21 septembrie, ora 18.30

SCM Gloria Buzău – Gloria Bistrița-Năsăud

Sursa foto: Facebook Ionuț Buharu Hand-ball