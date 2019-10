Weekend cu cea de-a XX-a ediție a Posadei 1330

• academicieni, oameni de cultură din județ și din țară vor poposi în localitatea păstorită de primarul Ion Sandu

Sâmbătă și duminică, mai precis pe 19 și 20 octombrie, comunitatea din Perișani marchează cel mai important eveniment al localității, sărbătorirea luptei de la „Posada 1330” – ediția a XX-a și împlinirea a 103 ani de la luptele purtate la Perișani de ostașii români în luna octombrie 1916, ediția a IV-a. Programul realizat de edilul Ion Sandu este următorul: sâmbătă, 19 octombrie, între orele 10.00 – 12.00, are loc un concurs județean școlar istorico-geografic, cu tema „Posada 1330”, derulat în cadrul școlii Profesionale Perișani, sub coordonarea directorului școlii, Constantin Buican șli a profesorului de istorie, Radu Constantin. Între orele 11.00 – 14.00, au loc dezbateri istorice „Posada 1330֨” și „Primul Război Mondial – Perișani 1916”, ce se vor desfășura la Căminul Cultural Perișani centru, cu participarea profesorilor de istorie, academicieni, istorici, oameni de cultură din județ și din țară.

Între orele 18.00 – 21.00, se desfășoară Festivalul cercetășesc „Posada în lumina istoriei”, prezentat de Centrul local de cercetași din Perișani, ce se va derula pe Insula Posada de la Centrul de Informare și promovare turistică Perișani, sub coordonarea liderului local, Mărioara Perișanu.

A doua zi, duminică, 20 octombrie, începând cu ora 10.00, are loc discursul de deschidere al festivității, discurs aparținând primarului Ion Sandu. Urmează ședința festivă a Consiliului Local Perișani și discursuri ale oficialităților prezente la eveniment. Vor fi comunicări și discuții legate de istoria locului.

De la ora 12.00, va începe ceremonialul militar cu prezentarea onorului militar prefectului Florian Marin, la Statuia lui Basarab I de la Posada. Vor fi comemorați eroii căzuți pe câmpul de luptă la Perișani, în anii 1330 și 1916, Intonarea Imnului eroilor, cântece eroice, te Deum religios, oficializat de reprezentanții Arhiepiscopiei Râmnicului, preoți din localitate și depuneri de coroane. Un program artistic vor prezenta și elevii din comună, urmând un program folcloric, al Orchestrei „Rapsodia vâlceană” și solista Nineta Popa, alături de alți cântăreți din localitate.

Și, așa pentru final, primarul Ion Sandu a ținut să facă o declarație, observând cum tocmai de județ se trezesc anumite persoane să conteste locul Bătăliei de la Posada (n.r. în loc să fie din Argeș, spre exemplu, unde chiar au existat discuții): „Cine crede că Posada nu e la Perișani, să vină cu argumente plauzibile. Este așteptat la Căminul cultural, pe 19 octombrie, în mijlocul academicienilor, istoricilor prezenți la dezbateri”.