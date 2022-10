Vineri seara,

LACRIMILE ÎNSÂNGERATE ALE UCRAINEI s-au scurs şi pe obrazul Vâlcii

Rotary Club Râmnic a reuşit organizarea unui eveniment de mare emoţie şi impact pentru refugiaţii adăpostiţi în judeţ

Cel mai tânăr şi ambiţios dintre toate cele trei cluburi Rotary din Vâlcea a bifat o seară de o profunzime emoţională care va fi aproape imposibil de egalat în anii următori. După luni întregi de eforturi susţinute, vernisajul expoziţiei închinate de artiştii români refugiaţilor din Ucraina s-a ţinut la Muzeul de Istorie Vâlcea tocmai în ziua în care principalul autor al ororilor ultimei jumătaţi de an a împlinit şapte decenii de viaţă.

Au fost prezenţi Daniel Loagăr, Andrei Cornea şi Alexandrei Elena Ungureanu, adică trei dintre artiştii care au contribuit la expoziţia „STOP THE WAR IN UKRAINE 2022”(ceilalţi fiind Alex Manea, Misha Diaconu, Mihai Rusen, Denis Nanciu, Sergiu Chihaia, Ion Alexandru, Cristian Seușan, n. red ). Evenimentul a fost susţinut şi prin mărturia vibrantă a refugiaţilor cazaţi în Băile Olăneşti, dar şi a ambasadei Ucrainei în Bucureşti. Invitaţii speciali ai serii au fost profund emoţionaţi de monologul extraordinar de intens al actriţei Tatiana Serghi. Vreme de aproape 30 minute, aceasta a evocat, în cel mai tulburător mod cu putinţă, şocul războiului prin ochii mamelor obligate să fugă de gloanţele, tancurile şi bombele criminalilor, violatorilor şi tâlharilor în uniformele Armatei Roşii, varianta 2022…

„Sunt multe, foarte multe poveşti incredibile, ireal de dureroase ale acestor oameni care au pierdut totul, în afara vieţii. Normal că am fi vrut să le spunem şi să le facem auzite. Ştiu că nu vom reuşi cu toate, dar mai ştiu că trebuia să încercăm să începem de undeva. Asta şi vrem să facem acum, pentru asta s-au făcut toate aceste eforturi întinse pe luni de zile. Am ales să ţinem acest vernisaj deloc întâmplător de ziua lui Putin, cel care a declanşat acest război şi cel pe care-l vedem şi simţim aproape zilnic peste tot prin efectele pe care le-a creat gestul său pentru noi, toţi şi vieţile noastre. Nu mă înţelegeţi greşit… nu e un cadou! Nici pe aproape! E un fel de palmă, pe cât de mică şi neînsemnată ar fi ea acum, pe atât de curajoasă pe cât o va consemna istoria. Pentru că da, atunci când acest război se va fi terminat şi istoria va începe să se scrie, Rotary Club Râmnic va fi amintit prin acest gest. N-am absolut nicio îndoială!” , a spus Mihail Andrei Cismaru (foto, în dreapta) în seara vernisajului.