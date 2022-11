Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Sub genericul „Teatrul Bambilici vă salută cu lipici!”, Primăria și Consiliul Local al Comunei Costești oferă o bucurie tuturor copiilor în prag de Crăciun. „În data de 11 noiembrie 2022, de la ora 11.00, sunteți invitați la spectacolul de teatru «PETER PAN», care va avea loc în sala de sport din comuna Costești. Peter Pan este băiețelul care a refuzat să mai crească, rămânând veșnic copil. Îi plac aventurile și abia așteaptă să meargă împreună cu voi în minunata lume a poveștilor!” , sună invitația organizatorilor.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții noiembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.