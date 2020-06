Vîncea, ultimul „ALFA” din mișcarea sindicală vâlceană

De vineri, noul Birou Executiv al UST Cartel ALFA Vâlcea îl are șef pe guralivul platformei chimice

Domnule Vîncea, ce înseamnă votul colegilor dumneavoastră de vineri?

În cadrul ședinței de vineri, pentru alegerea noului Birou Executiv al Filialei Vâlcea a fost votată o nouă conducere, în frunte cu subsemnatul, drept președinte, Trușcă Daniel Constantin – vicepreședinte și Măricuț Constantin – secretar. Faptul că am primit unanimitatea colegilor mei, vă dați seama, că mă responsabilizează enorm și țin să le mulțumesc pentru încrederea dumnealor, pentru apreciere… Sper și voi încerca să nu-i dezamăgesc. Voi face tot ce pot…

E un moment cumplit pentru mișcarea sindicală și nu numai. Aveți o minimă idee la ce v-ați angajat și ce vă așteaptă, acum că au trecut niște zile și s-a mai stins din entuziasm?

Da, normal că știu. Sunt în mișcarea sindicală de foarte mulți ani și, din păcate, așa e, aveți dreptate! E cel mai greu moment de după 1989, nu numai pentru mișcarea sindicală, pentru economie, pentru țară, pentru toată lumea… E multă nesiguranță, frică pentru viitor… Da, așa e, e un moment…greu, greu de tot! Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne speriem, să dăm bir cu fugiții, nu?

Ce priorități aveți în acest mandat? Care sunt principalele probleme de rezolvat mai întâi?

În mod evident, sunt necazurile de pe platformă. Deocamdată, așteptăm să vedem cum și când repornim după…starea, stările astea de urgență și alertă. Sunt probleme mari peste tot în județ, știu și eu treaba asta. Nu mă sperii, stați liniștit!

Din informațiile dumneavoastră, cât de departe sau aproape este un acord între USG și CET?

Nu vreau să mă arunc la vreo dată, deocamdată… Aștept și eu să vedem cum se revine la normal…

Credeți că mai pot juca sindicatele un rol în viața economică a Vâlcii în viitorul apropiat?

V-am mai spus că e un moment greu și că mă aștept să vină și altele mai grele pe viitor. Mult mai grele. Eu nu pot să dezarmez, n-am voie… Ce-ar zice oamenii dacă nici măcar eu n-aș mai crede în puterea și importanța sindicatelor? Trebuie să luptăm, să ne facem în continuare auziți și respectați pentru că nimeni altcineva nu mai ia partea oamenilor, a muncitorilor. Au rămas singuri, săracii de ei! Dacă nici dinspre sindicate nu mai răzbate vreo speranță, ce facem?! Trebuie să luptăm… și vom lupta în continuare dar, mai înainte, trebuie să credem, mă înțelegi?

În ultimii ani, dinspre mișcarea asta sindicală de care vorbiți s-a auzit numai vocea dumneavoastră…

Lasă că au mai fost și alții! Altă întrebare…

Care, domnule Vîncea?

Vrei să mi-i pui în cap acum, nu?! Tot pe scandal e presa de azi…

Ce așteptați pentru acest an electoral? Dumneavoastră aveți relații bune cu politicienii locali…

Eu am spus mereu ce-am avut pe suflet și ce trebuia să le spun din partea oamenilor pe care-i reprezint și pe care i-am reprezentat în timp. N-am căutat nici prietenia și nici compania politicienilor. Am vrut doar să mă fac auzit și asta voi face și de acum înainte cu toate că problemele județului s-au tot adunat iar ei… Trebuie aduși un pic și cu picioarele pe pământ pentru că situația e tot mai grea iar dezbinarea asta dintre ei, că se mănâncă tot timpul între ei, nu vedeți că numai de circ stau? Nu mai merge așa… Păi, în Ardeal, politicienii de acolo sunt extrem de uniți, de solidari cu nevoile comunităților lor și se vede pentru că se mișcă lucrurile. La noi… doar bățul prin gard, bârfe, zvonuri, răutăți și trece timpul pe lângă noi, nu facem nimic așa! Trebuie să se trezească, să se uite în jur și să se pună pe treabă că e prăpăd și nici nu se văd multe bune pe viitor…

Domnule Vîncea, pe câte sindicate și câți sindicaliști vă mai puteți baza la ora asta în cadrul UST Cartel ALFA?

La ședința de vineri au fost reprezentate circa 18 sindicate din județul nostru. Cei mai mulți membri îi putem număra la Sindicatul TESA de la SJU și Sindicatul CET 2015 cu câte o mie, apoi Sindicatul Liber Chimistul Oltchim cu 800, Sindicatul APAVIL și Sindicatul Drepturile Copilului Vâlcea cu câte 600, Sindicatul Național al Polițiștilor cu 500. Restul celor prezenți erau organizații mai mici de la 30 la 200 oameni. Ar fi aproximativ 6.000 de sindicaliști ALFA.

Vă mulțumesc și vă urez succes!