Video: Cerere în căsătorie la depunerea jurământului la „Panait Donici”

Maiorul George Olteanu și-a surprins viitoarea soție, pe slt. Ruxandra Spirache, printr-o cerere în căsătorie în fața a sute de martori

În această dimineață, începând cu ora 9.00, pe platoul din incinta Centrului de Perfecţionare Geniu şi EOD a avut loc ceremonia de depunere a Jurământului militar de către 39 de ofiţeri şi subofiţeri aflaţi la pregătire în cadrul instituţiei. În prezența directorului Statului Major al Forțelor Terestre, colonel dr. Vasile Ene și a câtorva sute de martori, maiorul George Olteanu și-a luat inima-n dinți și și-a propus spre căsătorie pe aleasa inimii sale, slt. Ruxandra Spirache.

Momentul s-a consumat exact în clipa în care viitoarea doamna Olteanu susținea discursul de absolvire și a fost primit cu aplauze de întreaga asistență formată din militari, prieteni și rude ai celor care au depus jurământul.

„Nu mi-am dat seama decât în momentul în care am ajuns la pupitru și a trebuit să-mi rostesc discursul. Atunci am avut ,pentru prima dată, senzația că mi se pregătește ceva și am simțit că va fi mai mult decât ceea ce credeam eu…” au fost vorbele emoționate ale ofițerului Spirache după ce a rostit un „Da” apăsat în fața celui care a îngenuncheat pentru a o cere de soție.

La rândul său, maiorul Olteanu a dezvăluit că povestea de dragoste a celor doi militari s-a născut pe culoarele MAPN, acolo unde au activat și apoi a decolat spre altar pe rețele de socializare.