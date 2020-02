Vâlcenii au fost atenționați cu privire la importanța prevenției pentru evitarea apariției cancerului

Anual, pe data de 4 februarie, la nivel mondial este marcată Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului. În fiecare an, 9,6 milioane de oameni mor de cancer, acesta fiind a doua cauză de deces la nivel mondial.

Prevenția este cea mai bună metodă de a evita apariția cancerului. În acest sens, Organizația Femeilor Partidului Ecologist din Râmnicu Vâlcea a inițiat o campanie stradală cu scopul de a atrage atenția asupra gravității acestei maladii și a conștientiza cât mai multe persoane cu privire la aspectele care vizează posibilitatea prevenirii ei. Numeroase studii au demonstrat faptul că bolile neoplazice, în mare măsură pot fi prevenite, deoarece 42% din totalul cazurilor de cancer sunt cauzate de unul sau mai mulți factori de risc pe care îi putem evita.

Peste 2.000 de materiale informative au fost distribuite în Râmnicu Vâlcea

În cadrul acestei acțiuni inițiate și susținute de Organizația de Femei a Partidului Ecologist Român din Râmnicu Vâlcea, au fost distribuite în municipiu un număr de 2.000 de materiale informative. De asemenea, Organizația de Femei PER din municipiu a fost alături de familia unui adolescent în vârstă de 14 ani diagnosticat cu tumoare malignă lob parietal, care urmează ședințe de chimioterapie pentru neoplasm la secția de oncologie pediatrică a Institutului de Oncologie „Alexandru Trestioreanu” din București.

„Aceasta a fost prima acțiune din noul proiect pe care l-am început alături de colegele mele. În modul acesta am înțeles să ne implicăm în viața societății cu dăruire și responsabilitate, în toate situațiile care vizează aspecte de importanță majoră. Sunt convinsă că acțiunea noastră și-a atins obiectivul de a atrage atenția cu privire la gravitatea acestei boli care a afectat multe familii”, a declarat președinta Organizației de Femei a Partidului Ecologist Român Râmnicu Vâlcea, Irina Argeșanu.

• Departamentul Comunicare, Organizația Femeilor – PER Râmnicu Vâlcea