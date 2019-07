Vâlcea și-a mărit teritoriul cu 87 de hectare

Reprezentantul Guvernului in teritoriu a anunțat astăzi că suprafața județului Vâlcea s-a mărit cu 87 de hectare.

Prefectul Florian Marin a primit din partea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea documentația conform căreia a fost modificată și actualizată limita administrativă dintre UAT Șugag, județul Alba și UAT Voineasa, județul Vâlcea. avem cu 87 de hectare mai mult.

Este vorba despre o suprafață de teren in extravilanul celor două localități, pe o creastă de munte. Cum limitele celor două localități nu erau fixe, s-a trecut la noi măsurători, de față cu reprezentanții celor două unități administrativ-teritoriale. Așa că 87 de hectare au trecut de la comuna Șugag, Alba in posesia localității Voineasa – Vâlcea.