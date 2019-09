Vâlcea bate Bucureștiul… la numărul de handbaliste convocate la națională

Cele două forțe din Liga Florilor dau mai mult de jumătate dintre jucătoarele care se vor duela cu Ucraina și Insulele Feroe

Săptămâna viitoare, naționala de handbal feminin a României va debuta în preliminariile Campionatului European, al cărui turneu final este programat a se disputa în Danemarca și Norvegia, în perioada 4-20 decembrie 2020. Echipa condusă de pe banca tehnică de suedezul Tomas Ryde (antrenor principal) și Costică Buceschi (antrenor secund) va debuta în această campanie pe teren propriu împotriva Ucrainei. Meciul se va disputa în Sala „D.P. Colibași” din Brașov, pe 25 septembrie, cu începere de la ora 18.30. Reprezentanții Federației Române de Handbal au anunțat că biletele pentru acest joc de debut al naționalei feminine sunt disponibile pe site-ul www.frh.ro/bilete, tichete de acces urmând să fie disponibile și miercurea viitoare, în ziua meciului, la casele de bilete ale polivalentei din Brașov.

Sâmbătă adversare, luni colege

După acest joc de debut contra Ucrainei, naționala României se va deplasa în Feroe, acolo unde va susține cel de-al doilea joc din preliminariile pentru Europeanul din 2020. Meciul este programat duminică, 29 septembrie, și va conta pentru etapa a doua din Grupa a VII-a preliminară. În context, este de amintit faptul că, în aceeași grupă, tot săptămâna viitoare, se vor mai disputa partidele Polonia – Feroe și Ucraina – Polonia. La finalul celor șase etape din grupă, în care echipele vor disputa partide după clasicul format „fiecare cu fiecare” atât pe teren propriu, cât și în deplasare, primele două clasate se vor califica direct la turneul final.

Reunirea lotului echipei naționale va avea loc la numai câteva zile după derby-ul Ligii Florilor de handbal feminin. Așa cum se cunoaște, sâmbătă, 21 septembrie, cu începere de la ora 15.30, în Sala Sporturilor „Traian”, SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București și vor măsura forțele într-un meci de al cărui rezultat poate depinde chiar «destinația» spre care, la sfârșitul sezonului intern, va merge titlul de campioană. Duelul dintre campioana en-titre și vicecampioană se anunță unul echilibrat și extrem de disputat în care ambele formații vor da totul pe teren pentru a obține cele trei puncte puse în joc. Nu mai puțin de unsprezece jucătoare care evoluează pentru cele două mari forțe din handbalul românesc au fost convocate la echipa națională. Sâmbătă, acestea vor fi adversare pe teren în partida de la Râmnicu Vâlcea, iar de la începutul săptămânii viitoare vor trebui să fie colege la naționala României pentru a construi o echipă care să adune maximul de puncte din cele două partide contra Ucrainei și Insulelor Feroe. Va fi, probabil, o situație destul de atipică pentru aceste jucătoare, mai ales pentru cele mai tinere, dar una totuși obișnuită în handbalul profesionist în care fiecare sportiv trebuie să dea tot ce are mai bun atunci când antrenorul îl aruncă într-o luptă, mai ales una încărcată cu o miză atât de însemnată!

6-5 pentru Vâlcea

În ceea ce privește numărul jucătoarelor convocate pentru partidele cu Ucraina și Insulele Feroe din preliminariile Campionatului European 2020, SCM Râmnicu Vâlcea este echipa de club care domină această situație. Nu mai puțin de șase sportive din lotul campioanei României (adică mai mult de jumătate din numărul jucătoarelor care au cetățenie română!) au fost chemate de selecționerul Ryde pentru această acțiune. Ne referim aici la handbalistele: Andreea Adespii-Molnar, Raluca Băcăoanu, Diana Ciucă, Yulya Dumanska, Cristina Florică și Mădălina Zamfirescu.

De partea cealaltă, CSM București are convocate la lotul național cinci sportive. Chiar dacă este și antrenorul vicecampioanei României, este de remarcat faptul că, în calitatea sa de selecționer al primei reprezentative românești, Tomas Ryde a preferat să convoace mai multe jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea. Cele cinci sportive convocate de la CSM București sunt următoarele: Denisa Dedu, Laura Moisă (Chiper), Cristina Neagu, Gabriela Perianu și Crina Pintea.

Alte zece jucătoare vin tot de la echipe din campionatul intern

Campioana și vicecampioana en-titre domină autoritar în ceea ce privește numărul jucătoarelor convocate în perspectiva celor două meciuri ale echipei naționale de handbal feminin, având nu mai puțin de 11 jucătoare din totalul de 21 care au fost chemate sub comanda lui Tomas Ryde. Totuși, un aspect absolut îmbucurător pentru campionatul intern românesc este faptul că toate cele 21 de jucătoare convocate pentru aceste jocuri provin din întrecerea internă. Și aspectul acesta confirmă faptul că Liga Florilor românească este al doilea campionat ca valoare din Europa, după cel al Ungariei. Începutul bun de campionat al Coronei Brașov (echipă care împarte prima poziție a clasamentului Ligii Florilor cu SCM Râmnicu Vâlcea) se reflectă și în numărul de jucătoare convocate la prima reprezentativă. Din lotul grupării de sub Tâmpa au fost convocate trei jucătoare, numele acestora fiind următoarele: Eliza Buceschi, Daria Bucur, Cristina Laslo.

HC Dunărea Brăila și Minaur Baia Mare au câte două sportive convocate pentru primele două meciuri ale României din preliminarii. De la echipa dunăreană au fost convocate Bianca Tiron și Aneta Udriștoiu, în timp ce de la gruparea maramureșeană au fost selecționate Anca Polocoșer și Andreea Popa. Alte trei formații din Liga Florilor au câte o sportivă chemată la prima reprezentativă, în acest sens fiind vorba despre echipele: Gloria Bistrița (Valentina Ardean-Elisei), CSM Slatina (Lorena Ostase), Gloria Buzău (Ana-Maria Popa). De remarcat este și faptul că HC Zalău, echipă pregătită de fostul selecționer Gheorghe Tadici – care a învins CSM București în prima etapă a Ligii Florilor – nu are convocată nici măcar o jucătoare pentru această acțiune!