USR „nu se aliniază” lângă Pîrvulescu!

Liderul organizației municipale, Andrei Gheorghiu, nu vede cu ochi buni faptul că PNL a ales să desemneze un candidat din fosta guvernare PSD

La începutul acestei săptămâni, organizația municipală a PNL a decis desemnarea lui Virgil Pîrvulescu drept candidat pentru alegerile locale din vară. Într-o ediție recentă, am lansat ipoteza că între PNL și USR ar putea apărea, la nivel național, o alianță electorală. Iată care este punctul de vedere al lui Andrei Gheorghiu (foto), candidatul USR pentru Primăria Râmnicului: „Am fost dispuşi la o alianţă cu PNL, ba chiar am fost primii care am trimis o invitaţie liberalilor pentru a ne uni forţele şi a gândi împreună o strategie de dezvoltare a acestui municipiu, de a deschide oraşul spre investiţii şi investitori, spre antreprenoriat, pentru a-l face un oraş atractiv şi căutat de antreprenori români sau străini. Din păcate, invitaţia noastră nu a primit niciun răspuns, PNL a ales să desemneze un candidat din fosta guvernare PSD, guvernare cu care Uniunea Salvaţi România s-a luptat în stradă, de 3 ani. USR nu este nici PNL şi nici PSD, la noi există o autonomie a deciziile iar conducerea centrală respectă orice poziţie a filialelor. Probabil că aceia care vorbesc de directive sau impuneri sunt obişnuiţi cu alt mod retrograd de a face politică, unul care a dus la alianţe împotriva naturii sau a ideologiilor. USR este un partid al viitorului, al speranţei, al celor care muncesc onest în ţara asta, care cred în justiţie morală, în principii, în consecvenţă, în transparenţă, într-o administraţie cu zero corupţie. Acelora ne adresăm”.

La nivel național se discută paritatea cu PLUS

Paritatea nu este un subiect „pe masă” în negocierile din aceste zile din cadrul Alianţei USR PLUS la locale, pentru că se discută punctual în fiecare judeţ, urmând ca ponderile finale pe listele comune de consilieri să fie stabilite şi în baza unor sondaje. „În momentul de faţă avem discuţiile în teritoriu. Până duminică, 1 martie, filialele noastre au avut termen pentru constituirea de liste comune şi de decizii asupra candidaţilor comuni. Începând de luni, birourile naţionale se implică în etapa de mediere acolo unde nu s-a ajuns la un acord. A fost discuţia firească de luni dimineaţa a Birourile Naţionale Reunite, mergem spre obiectivul de a conta cât mai mult în alegerile care urmează şi de a arăta că Alianţa USR PLUS este alternativa reală pentru România. Subiectul parităţii nu este un subiect pe masă în aceste negocieri, se discută punctual în fiecare judeţ asupra ponderilor reale. (…) Există sondaje pe care le vom avea în zilele următoare şi, bazându-ne şi pe acele sondaje, acolo unde nu s-a ajuns deja la un acord, vom stabili ponderile pe listele comune de consilieri”, afirmă liderul USR, Dan Barna.

El a negat că Alianţa USR PLUS ar fi destabilizată prin faptul că Nicuşor Dan a acceptat să fie susţinut pentru funcţia de primar general şi de PNL. „Este un mesaj care arată cât de important este să avem un candidat unic împotriva Gabrielei Firea tocmai pentru ca Bucureştiul să aibă o şansă reală de a scăpa de Gabriela Firea. E un mesaj foarte valoros pentru Bucureşti şi pentru România faptul că PNL susţine candidatul USR la Primărie şi sunt convins că în perioada următoare lucrul acesta se va reflecta şi în sondaje şi în încrederea bucureştenilor. (…) De peste un an, în toate declaraţiile mele, am transmis acest mesaj – că este necesar ca PNL să înţeleagă că este nevoie să avem un candidat unic la Primăria Capitalei. Iată că solicitarea noastră a fost îndeplinită. (…) E firesc ca într-o alianţă, cu două partide care au ca obiectiv salvarea României şi schimbarea felului de a face politică, să existe puncte de vedere diverse, nu e nimic nefiresc aici”, a mai spus Barna.