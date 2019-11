Sâmbătă seara, «Uraganul» Brest ajunge în Vâlcea

Una dintre cele mai puternice echipe din cele 16 ale actualului sezon al Ligii Campionilor de handbal feminin va putea fi văzută, sâmbătă, la Râmnicu Vâlcea. Formația locală, Sport Club Municipal, și Brest Bretagne Handball din Franța își vor măsura forțele într-un duel de zile mari care se va desfășura în polivalenta râmniceană, cu începere de la ora 18.00. Partida va conta pentru etapa a șasea (ultima) din Grupa C a Ligii Campionilor. Înaintea acestui joc, gruparea franceză Brest Handball este lider detașat în grupă, cu zece puncte, adică maximul posibil după cele cinci meciuri disputate. Locul secund este ocupat de Buducnost Podgorica, echipa campioană în Muntenegru, care are șase puncte, tot după cinci meciuri. În privința acestor echipe fruntașe, lucrurile sunt cât se poate de clare: ambele sunt deja calificate în faza grupelor principale din Liga Campionilor, exact în această ordine – Brest de pe primul loc, Buducnost pe de pe locul secund.

Cine se califică în Main Round: Vâlcea sau Bietigheim?

Rămâne incert doar numele formației care va încheia Grupa C pe locul al treilea și va obține, asemenea primelor două clasate, calificarea în faza grupelor principale din Liga Campionilor. Pentru acest loc, care va fi decis în urma celor două meciuri din ultima etapă, se vor lupta, de la distanță, SCM Râmnicu Vâlcea și SG Bietigheim. Înaintea ultimei etape, cele două echipe se află la egalitate de puncte (fiecare cu câte două), dar SCM Râmnicu Vâlcea are avantajul rezultatelor din jocurile directe cu Bietigheim.

Campioana României are nevoie de un rezultat în partida de sâmbătă contra franțuzoaicelor cel puțin la fel de bun precum cel pe care campioana Germaniei îl va obține în deplasarea de pe terenul muntenegrencelor de la Buducnost. Pentru cunoscătorii fenomenului sportiv, este limpede că redutabila grupare din Franța pornește cu prima șansă pentru obținerea victoriei în partida de la Vâlcea de sâmbătă seara, însă, totodată, suntem de părere că nici Bietigheim nu are forța necesară pentru a se impune la Buducnost.

Suntem convinși că jucătoarele de la SCM Râmnicu Vâlcea vor da totul în meciul de sâmbătă pentru a obține o victorie extrem de prețioasă în fața franțuzoaicelor de la Brest. Iar elevele lui Florentin Pera au mai multe motive pentru a face un meci de neuitat: o victorie care să fie dedicată publicului, o dulce revanșă după eșecul drastic din Franța, asigurarea calificării în Main Round, la care s-ar mai adăuga și importanța celor două puncte cu care echipa noastră ar continua în faza următoare a competiției!

Grupa C: Programul ultimei etape

Sâmbătă, ora 18.00

SCM Râmnicu Vâlcea – Brest Handball

Sâmbătă, ora 20.00

Buducnost Podgorica – SG Bietigheim