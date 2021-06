UN ȘOFER A AJUNS LA SPITAL… pentru a i se stabili alcoolemia!

Polițiștii Secției 11 Rurală Zătreni au depistat în trafic un șofer aflat sub influența alcoolului. Astfel, la data de 28 iunie 2021, în jurul orei 19.00, polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza de competență au oprit în trafic un bărbat din comuna Grădiștea, care conducea un autovehicul pe DC 75 Turburea.

„Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, acesta indicând o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la o unitate spitalicească pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, au anunțat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Sursă foto: IPJ Vâlcea

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea