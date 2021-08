Un deputat de Vâlcea susține că PREMIERUL AR TREBUI SĂ ÎȘI DELEGE ATRIBUȚIILE în perioada «campaniei electorale» din PNL

Au trecut deja șase luni de când se tot vorbește în media românească, și nu numai, despre alegerile care urmează să se desfășoare pentru funcțiile de conducere din Partidul Național Liberal. Mai este puțin și putem concluziona că nici despre alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în toamna anului 2019 nu s-a dezbătut atât de mult precum se discută despre apropiatele alegeri de la vârful PNL, programate în toamna acestui an. Însă, nu știm când au timp cei doi candidați pentru funcția de președinte al PNL, Florin Cîțu și Ludovic Orban, să desfășoare campaniile specifice având în vedere că ambii sunt angajați în funcții foarte importante din administrația statului român!

Pe marginea acestui subiect, Partidul Social Democrat îi solicită premierului Florin Cîţu să facă un pas în spate şi să-şi delege atribuţiile, conform legislaţiei în vigoare, în perioada campaniei electorale pentru şefia PNL.

„Delegarea atribuţiilor de premier către un alt membru al Guvernului, de regulă către un vicepremier, este o procedură uzuală, folosită în trecut de alţi premieri ai României. Nu credem că preşedintele Iohannis s-ar opune unei asemenea decizii care are ca scop protejarea actului de guvernare. Scandalul «Cîţugate», în care premierul a folosit resursele Guvernului pentru campania sa din partid, precum şi «pelerinajul» la Palatul Victoria al primarilor PNL pentru a face troc cu fonduri publice în schimbul votului pentru şefia partidului constituie dovezi temeinice că premierul Cîţu nu mai are capacitatea de a-şi exercita atribuţiile în mod obiectiv”, a declarat Daniela Oteşanu, deputat de Vâlcea, pe marginea acestui subiect.