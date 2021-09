UN CEAS SUPER-ELEGANT de buzunar cu lanț este expus la Muzeul de Istorie Vâlcea

În această săptămână, exponatul săptămânii la Muzeul de Istorie Vâlcea este un ceas super-elegant de buzunar cu lanț. Obiectul este înscris în colecția de Istorie contemporană, la numărul 311 C, fiind donat de E. Angelescu din Râmnicu Vâlcea. Ceasul este fabricat la jumătatea secolului al XX-lea, în fabrica elvețiană Longines din Saint Imier.

De dimensiuni medii, ceasul are două capace și geam de cristal. Cifrele sunt arabe, iar între ele este trecut numele fabricii. Ceasul are trei limbi, remontoar, iar pentru a putea fi atârnat la vesta costumului este prevăzut cu un lanț. Dimensiuni: diametru ceas: 4 cm, lungime lanţ: 37 cm.