„Un buget urât” la Perișani

Acestea au fost vorbele primarului Ion Sandu (foto), întrebat cum apreciază bugetul pe acest an comparativ cu cel din 2018. Edilul susține că a fost „faultat” cu 600.000 lei.

„E un buget urât. Pe fiecare locuitor ar fi trebuit să se dea 1.000 lei. Ar fi trebuit să avem 2,4 milioane lei și ni s-au dat doar 1,8 milioane lei. S-a ajuns la situația în care comunele mici să aibă un buget mai mare decât cele mijlocii. Numai salariile asistenților persoanelor cu handicap ne costă, pe an, 850 mii lei. Să nu mai vorbim de celelalte cheltuieli cu salariile angajaților…”, a declarat edilul Ion Sandu.

Menționăm că până-n prezent, în ceea ce privește achitarea dărilor către stat, au plătit impozitele 70% din localnici, aceștia beneficiind și de acea bonificație de 10%. Pe an, se încasează taxele și impozitele de la 90% din locuitorii comunei Perișani.

