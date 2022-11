UN BUCUREȘTEAN ȘPRIȚUIT a fost prins la volan de polițiștii horezeni

În seara de 22 noiembrie 2022, în jurul orei 19.05, polițiștii rutieri horezeni au identificat în trafic un bărbat domiciliat în București în timp ce conducea un autovehicul pe raza orașului Horezu sub influența băuturilor alcoolice.

„În urma verificării cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la spital pentru recoltarea de probe de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei în organism. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au informat polițiștii vâlceni.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea