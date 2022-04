TURISMUL DIN ZONA HOREZU SE PREGĂTEȘTE de revigorare după doi ani de restricții!

Așa cum ați aflat și cu alte ocazii din paginile cotidianului nostru, zona Horezu (întreaga depresiune) este una dintre cele mai efervescente din județul nostru și, probabil, din întreaga Oltenie când vine vorba despre turism. Aici, turismul se poate practica în diferite forme, vorbind în special despre agroturism, turism monahal, turism montan și, evident, turismul cultural, atelierele meșterilor populari olari jucând un rol important.

Este adevărat că, în cei doi ani cu restricții din cauza pandemiei de Coronavirus, afacerile din domeniul turismului au avut și de suferit; însă, acum, după eliminarea acestor restricții, turismul din zona Horezu se pregătește pentru o binemeritată revigorare. Iar pe lângă potențialul de natural și antropic de care dispune, zona la care facem referire se bucură și de o infrastructură specifică adecvată: drumuri bune, zeci de pensiuni aflate în condiții optime pentru a-și primi vizitatorii, indicatoare turistice și multe altele!

Eugen Neață: „Am inițiat câteva modificări legislative care au ajutat la sporirea investițiilor în turismul montan”

Printre oamenii care promovează intens turismul din zona Horezu, și nu numai de aici, se numără deputatul Eugen Neață (foto, în dreapta imaginii). Parlamentarul de Vâlcea s-a întâlnit recent cu primarul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu (foto, în stânga imaginii), iar concluziile discuțiilor le-am primit chiar de la Eugen Neață.

„La Horezu, turismul se poate desfășura sub toate formele lui, despre care am scris de atâtea ori aici. Agroturismul, turismul monahal și turismul montan ar fi în primul rând. Urmează, în lunile care vin, câteva mari sărbători zonale, de mare tradiție printre locuitori și printre români, în general. Toată lumea se pregătește pentru ele, cu mare nerăbdare, având în vedere cei doi ani de restricții, care au întrerupt șirul multor tradiții de mare prestigiu național. La Horezu am stat de vorbă și cu meșteșugarii și comercianții care le vând produsele în zona amenajată la ieșirea din oraș. Toată lumea privește cu încredere spre sezonul estival, spre «Cocoșul de Hurez», spre sărbătoarea «Fiii satului» de la Vaideeni și spre sărbătorile religioase care adună mulțimi de oameni la mănăstirile Arnota, Bistrița și Horezu”, a punctat deputatul Eugen Neață.

„Zona s-a îmbogățit de-a lungul timpului cu zeci și zeci de pensiuni, unele dintre ele cu o capacitate destul de mare de cazare, ceea ce dă o șansă în plus amatorilor de concedii tihnite, petrecute în peisajul de la poalele munților. În trecut, am inițiat câteva modificări legislative care au ajutat la sporirea investițiilor în turismul montan. Am identificat și cu această ocazie câteva subiecte de inițiative legislative care pot încuraja și mai mult pe investitorii în agroturism. Zona din jurul orașului Hurez este, probabil, una dintre cele mai ofertante în acest sens, prin diversitate folclorică și ocupațională, una dintre cele mai bogate din câte se pot găsi în așa-numita Oltenie de sub Munte. Turismul este șansa economică la care aspiră toate localitățile din această zonă”, a concluzionat parlamentarul vâlcean.