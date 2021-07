TRADIȚIILE NEAMULUI ROMÂNESC în context european

Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” din comuna vâlceană cu același nume organizează, miercuri, 28 iulie 2021, cu începere de la ora 11.00, a noua ediţie a Simpozionului „Tradiţiile neamului românesc în context european”. Având în vedere că Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” se află în plin proces de restaurare, consolidare și punere în valoare, simpozionul se va desfășura la Căminul Cultural Rotărăști din Comuna Nicolae Bălcescu.

Proiectul a început în anul 2012 alături de partenerii din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale – Vâlcea. Prin această acțiune, reprezentanții muzeului vâlcean și-au propus să aducă la lumină și să pună în valoare crâmpeie din viața cotidiană a poporului român, tradiții, cutume. De asemenea, angajații instituției de cultură susținută financiar de Consiliul Județean Vâlcea își doresc să aducă în discuție modalitatea de conservare a tradițiilor autentice ale poporului român și redescoperirea reperelor identității naționale.

Participanți de la mai multe instituții de cultură din județ

Ediția din acest an se desfășoară în contextul celebrării „Zilelor Imnului Național” și reunește specialiști de la instituții cultural-educative din județul Vâlcea: Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale – Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea, Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, Muzeul Județean Vâlcea „Aurelian Sacerdoțeanu”, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” și va fi moderată de muzeograful Ionuţ Săraru.

Vor susține comunicări reprezentanți ai autoritățiilor locale și județene precum și specialiști din cadrul instituțiilor partenere:

• prof. dr. Dumitru Antonie Chelcea – manager Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”: „Cuvânt de deschidere”;

• prof. dr. Ionela Dinescu – inspector superior Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale – Vâlcea: „Ion C. Brătianu și Vâlcea”;

• prof. dr. Florin Epure – director Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea: „Nicu Munteanu un haiduc modern”;

• prof. Cătălin Flavius Sîiulescu – director Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea: „Lăsatul secului în Vâlcea de sub munte!”;

• prof. dr. Dragoş Teodorescu – inspector superior Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale – Vâlcea: „Considerații privind fondul lexical al limbii române”;

• Valentin Hănulescu – sef secție Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”: „Vom mai avea tradiții mâine?”;

• Ionuț Săraru – muzeograf Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”: „Considerații privind integrarea europeană a României – așteptări și deziluzii”.

• Informații oferite de către reprezentanții Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”