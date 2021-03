Tot ceea ce nu știai despre arta brodatului

Cand vorbim despre broderie este arta de a crea modele pe tesaturi folosind fire si ace. Aceasta tehnica a fost derivata dintr-una dintre cele mai vechi abilitati ale oamenirii, si anume cusutul. Timp de secole, comertul cu textile a fost o afacere foarte profitabila. Astfel, comertul cu broderii a vazut schimbul de idei intre oameni din multe tari diferite. Prin urmare, puteti obtine informatii despre aceasta arta nemuritoare, pentru ca articolul de fata va discuta despre diferitele forme de broderie utilizate astazi si cum puteti crea un hobby din ea, daca va pasioneaza domeniul.

Pentru inceput, vom face distinctie intre doi termeni, care sunt adesea confundati si catalogati ca avand o relatie de sinonimie intre ei. Astfel, vom face diferente din punct de vedere al sensurilor intre tapiserie si broderie. Tapiseria este de obicei folosita pentru a descrie procesul de tesere a unui model in tesatura pe masura ce este realizat. Broderia, pe de alta parte, reprezinta ornamentarea tesaturii prin crearea desenelor folosind fir si ac.

De asemenea, avem de-a face cu doua tehnici de brodat, iar acestea sunt: tehnica de broderie manuala si tehnica de broderie automata. Astfel, broderia manuala poate fi delimitata in continuare in broderii care utilizeaza fire decorative si broderii care utilizeaza utilizarea materialelor decorative, cum ar fi margele de sticla, pietre etc. Majoritatea persoanelor considera ca brodatul manual este mai relaxant decat utilizarea masinilor. Cu toate acestea, poate fi destul de plictisitor si consuma mult timp, asa incat, nu este deloc surprinzator ca un proiect sa dureze luni de zile pana la finalizare.

Broderia manuala necesita, de asemenea, o multime de instrumente. Este de la sine inteles ca lipsa unui echipament adecvat sau utilizarea unor instrumente neconforme au ca rezultat modele nu foarte aspectuoase. De aceea, o persoana pasionata de arta broderiei trebuie sa dispuna de toate instrumentele si obiectele specifice specifice, pentru ca activitatea sa dea roade aspectuoase si de calitate. Desi este destul de obositoare, aceasta metoda ofera cusaturi mai precise si va ofera posibilitati de manifestare a imaginatiei mult mai mari, in comparatie cu masinariile care se ocupa de broderie. De asemenea, proiectul pe de-a intregul are o amprenta mult mai personala si trezeste sentimente aparte.

De cealalta parte, broderiile realizate la masina erau folosite doar de profesionisti, la inceputuri. Cu toate acestea, pasionatii de broderii folosesc acum si masini pentru a-si suplimenta volumul de munca. Spre deosebire de masinile de dinainte, dispozitivele de astazi sunt personalizate pentru toate bugetele si merit realizarea unui numar mare de broderii, intr-o perioada relativ scurta de timp. Pasionatii de broderii vor avea de obicei mai multe tipuri de masini din care sa se aleaga. Aceste tipuri includ masini de brodat sau de cusut pe care le utilizeaza oamenii, dar exista, de asemenea, masini programate si controlate de computer. Cele din urma sunt sunt in general rezervate utilizatorilor mai experimentati sau firmelor specializate in acest domeniu, care au nevoie sa produca in cantitati industriale. Masinile de brodat au de obicei un singur ac, insa unele modele vin cu mai multe ace, tocmai pentru a va ajuta sa va terminati activitatile cat mai repede cu putinta.

