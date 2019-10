Toate tunurile pe Buducnost!

Sâmbătă, 19 octombrie, jucătoarele de la SCM Râmnicu Vâlcea încearcă să obțină cea de-a doua victorie în grupele Ligii Campionilor. Misiunea nu va fi însă ușoară, dar valoarea și determinarea întregului lot înaintea meciului ne fac să credem cu tărie în realizarea acestui obiectiv. Sportivele pregătite de antrenorul Florentin Pera vor evolua în deplasare, pe terenul redutabilei formații Buducnost Podgorica din Muntenegru, meciul programat sâmbătă cu începere de la ora 20.00 disputându-se în cadrul etapei a treia din Grupa C a Ligii Campionilor. În primele două runde, handbalistele vâlcene au înregistrat o victorie (pe teren propriu, în fața campioanei Germaniei, SG Bietigheim), dar și un eșec (în deplasarea din fieful puternicei grupări franceze Brest Handball). Dacă vor reuși să obțină un rezultat pozitiv la finalul partidei din Muntenegru, campioanele României ar păstra toate opțiunile deschise pentru calificarea în faza superioară a grupelor Ligii Campionilor. Nici eșecul nu ar fi însă un capăt de țară! Pentru a accede în faza următoare a competiției, SCM Râmnicu Vâlcea trebuie să încheie măcar pe locul al treilea în clasamentul grupei din care face parte, adică exact poziția pe care o ocupă în acest moment (cu două puncte acumulate după primele două runde). Tot două puncte are și Buducnost Podgorica, dar un golaveraj mai bun decât al echipei noastre, care îi permite să ocupe momentan poziția secundă în clasament. Brest Handball se află pe primul loc în grupă, cu patru puncte (maximul posibil după două meciuri), în timp ce SG Bietigheim ocupă poziția codașă, fără vreun punct cucerit.

În cealaltă partidă din etapa a treia a Grupei C, nemțoaicele de la SG Bietigheim vor primi vizita franțuzoaicelor de la Brest Handball. Meciul se va disputa tot sâmbătă, 19 octombrie, dar cu începere de la ora 16.15.

Sursă foto: Facebook SCM Râmnicu Vâlcea