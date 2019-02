„Toate canalele de irigații vor fi reparate”

• susține ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea

„Anul acesta vom continua programul de investiţii în sistemul de irigaţii, iar sumele prevăzute se ridică la 600 de milioane de lei”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, în comisiile reunite pentru buget, finanţe şi bănci din Parlament. „Şi anul trecut, şi acum doi ani, şi anul acesta şi mai abitir anul viitor, vom continua programul de investiţii în sistemul de irigaţii. Anul acesta avem aproximativ 600 de milioane de lei pentru irigaţii şi avem în curs 40 de obiective de investiţii, mai deschidem încă 30, deci 70 de obiective de investiţii. Dacă vreţi să ştiţi, am exact pe judeţe şi pe localităţi ca să putem ajunge în 2020 la o suprafaţă de 2 milioane de hectare care pot fi irigate. Şi la acesta oră în ţară se lucrează efectiv la obiectivele de investiţii. Eu mă folosesc de fiecare dată de o comunicare posibilă de realizat, dat fiind faptul că timpul este scurt pentru mine şi extrem de preţios, anunţând şi pe Facebook aceste investiţii, din respect pentru cei care le urmăresc şi din respect pentru banul public”, a precizat Daea.

Întrebat de un deputat dacă intenţionează să realizeze investiţii în sistemul de irigaţii, unde canalele sunt distruse şi complet secate, dând exemplu judeţul Vrancea, ministrul a precizat că există o decizie politică în acest sens, dar şi bani prevăzuţi în buget. „E o întrebare foarte bună, şi la întrebările astea stau liniştit, motiv pentru care vă dau şi un răspuns cum se cuvine la o întrebare extrem de importantă pentru ţară. Punerea în operă a celor două milioane de hectare de irigaţii este un obiectiv naţional şi, aşa cum vă interesează pe dumneavoastră de judeţul Vrancea, aşa mă interesează şi pe mine de toată ţara. Spuneam că 40 sunt acum obiective în lucru, 30 vor fi noi, inclusiv la Vrancea şi vă spun în premieră decizia pe care am luat-o, că acea bucată din Canalul Siret-Bărăgan de 51,7 km, care are deja profilul făcut, dar lucrări finalizate sunt numai pe 5,7 km, acolo am dat drumul la staţia de pompare de la Haret, pentru a duce apa pe o suprafaţă de peste 3.000 de hectare. Este un canal care a fost abandonat de 30 şi ceva de ani, iar acest canal a fost pus în funcţiune şi se irigă la această dată. Vom face în continuare acelaşi lucru, pentru că merită şi avem o decizie politică în această direcţie şi avem bani în buget”, a explicat şeful MADR. El a menţionat că toate canalele şi staţiile de pompare vor fi reparate, calibrate, impermeabilizate. „Categoric le vom repara. Am vorbit la general pe investiţii şi acestea sunt pe două direcţii de acţiune, prima este legată de staţiile de pompare, acolo unde este sursa de apă şi canalul de aducţiune. Toate canalele şi staţiile de pompare vor fi reparate, calibrate, impermeabilizate, într-un cuvânt se află într-un proces de reabilitare prin planul naţional de irigaţii”, a adăugat ministrul Agriculturii. (Agerpres)