Teatrul Anton Pann si managerul Tavi Costin premiați de Fundația „Niște Tărani”

La ceremonia de decernare a premiilor anuale ale Fundației Naționale pentru Civilizație Rurală „Niște Țărani”, eveniment care a avut loc sâmbătă 9 noiembrie, în comuna Slătioara județul Vâlcea, la bisericuța din Viorești, actorul Tavi Costin, managerul Teatrului Anton Pann, a fost premiat pentru rolul Președintelui din spectacolul „Crăciunul Președintelui”, regia Chris Simion-Mercurian.

Iată ce spunea scriitorul Dinu Săraru, inițiatorul acestor premii, cel care a înființat Fundația „Niște Tărani”: „Ne aflăm în fața unui mare talent actoricesc, este unul dinte cei mai înzestrați actori din generația tânără. Eu, rar am mai întâlnit, în cei 70 de ani de experiență teatrală, un actor la 28 de ani cu o disponibilitate rară de creație… de a crea caractere, personaje cu fațete multilaterale. I-a dat Dumnezeu un har pentru care eu mă bucur că l-am descoperit la Râmnicu Vâlcea, orașul meu de suflet și de naștere. Am fost bucuros să atrag atenția și autorităților vâlcene că au câștigat prin acest tânăr un artist care poate să facă din Teatrul Anton Pann ceea ce eu mi-am dorit atunci când i-am dat numele teatrului de Anton Pann Te felicit încă o dată că ți-a dat Dumnezeu harul acesta, să te ții de el pentru că altfel nu ai cum să te justifici în fața lui Dumnezeu.” Totodată, Tavi Costin a mai ridicat și al doilea premiu, Premiul pentru Teatrul Anton Pann.

Un alt premiu i-a revenit regizoarei Chris Simion-Mercurian, cea care a realizat la Teatrul Anton Pann spectacolul „Crăciunul Președintelui” a cărui premieră, din 16-17 mai 2019, s-a jucat în prezența autorului, a scriitorului Pascal Bruckner. Este binecunoscută activitatea scriitoarei Chris Simion Mercurian, romancieră, regizor de teatru, scenograf, dramaturg, scenarist, creatoare a Festivalului Național de Teatru Independent, cea care s-a dedicat construirii unui Teatru, Grivița 53, teatru realizat prin apel la donații publice. Felicitări le spunem tuturor pentru aceste premii, felicitări Tavi Costin, felicitări întreagii echipe a Teatrului Anton Pann, felicitări Chris Simion-Mercurian!

Decernarea acestor premii se acordă anual unor personalități culturale, literare, artistice sau jurnalistice, din administrație sau mediul de afaceri, care au contribuit la pregătirea și formarea în România a unui nou univers spiritual țărănesc.

Marele premiu de anul acesta a fost împărţit de doi dintre nominalizaţi – Nicolae Dabija şi Florin Georgescu.

Începând cu anul 1998 și până în prezent, în incinta sacră a bisericuței din satul Viorești, comuna Slătioara, bisericuță monument arhitectural, celebră prin impresionanta Friză a potecașilor, are loc ceremonia înmânării premiilor naționale anuale ale Fundației „Niște Țărani”.

Anul acesta, ceremonia de decernare a premiilor, care s-a defășurat în prezența scriitorului Dinu Săraru, cel care a înființat Fundația „Niște Țărani”, a președintelui – gl.lt.(r) dr. Olimpiodor Antonescu, a președintelui de onoare al acesteia – Î.P.S. dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, și care s-a bucurat și de prezența autorităților publice locale, și nu numai, a avut loc sâmbătă, 9 noiembrie 2019.

Daniela ȘTEFĂNESCU

