Tanti Ana Voinea, din Spinu, sărbătorită la 100 de ani

Pe data de 18 februarie, tanti Ana Voinea din Spinu, comuna Perișani, a implinit 100 de ani. Edilul Ion Sandu a marcat aniversarea localnicei, pe data de 16 februarie, dăruindu-i un buceht de flori, un tort și urmând să-i inmâneze și suma de 2.500 lei, ca premiu de longevitate. Iată ce declară primarul Ion Sandu despre tanti Ana Voinea:

“…ea locuiește de câțiva ani la fiica sa, Maria lui Mitoc, din satul Perișani, unde dealtminteri am și sărbătorit-o. Tanti Ana a trăit o mare parte din viața sa în zona de est a localității noastre, la Topolog, cum spun localnicii; de fapt, acolo a avut o proprietate de fânețe de când era copil la părinții săi, când făcea parte din familia Mihăiescu Ion din satul Spinu. Tot acolo a continuat să meargă în multe veri din viața sa și după ce s-a căsătorit cu soțul Voinea Ion, care era din același sat cu ea; și el a avut proprietate acolo. Iarna stătea acasă în sat, iar primăvara, vara și toamna, mergea zeci de kilometri pe picioare cu desagii plini cu merinde să le ajungă mai mult timp soțului și celor doi copii ai lor ,Maria și Ștefan. Ca tanti Ana, au trăit mulți ani o parte a oamenilor din comuna Perișani; mergeau cu toții în zona Topologului din satele Spinu, Podeni și Mlăceni, să pregătească nutrețul de iarnă pentru animalele din gospodării, cartofii necesari traiului pentru un an de zile; acolo își creșteau copiii, acolo îmbătrâneau sau uneori unii chiar decedau pe întinsele terenuri de fânețe. Soțul, Ion Voinea, a decedat în anul 2005 când împlinise vârsta de 82 de ani. Soția, Ana Voinea, a continuat să rămână în viață încă 25 de ani, și poate Dumnezeu s-o mai lase să trăiască cine știe cât…. Faptul că tanti Ana Voinea a prins această frumoasă vârstă de 100 de ani se datorează și că, timp de 75 de ani, a parcurs drumul dintre satul Spinu și zona Topologului, mergând pe jos pe lângă calul ce-l ducea de dârlogi; călare nu se putea deoarece spinarea calului transporta mâncarea celor care trăiau câteva luni de zile în fiecare an acolo, unde munceau terenurile familiei. La mulți ani tanti Ana! Deie Domnul să doborâți recordul de longevitate locală pe care-l deține o altă persoană feminină, tanti Mia lui Buligel, cea pe care am sărbătorit-o în anul 2012 tot la împlinirea vârstei de 100 ani; după acel eveniment aniversar, a mai trăit 2 ani. A decedat la venerabila vârstă de 102 ani.”