SURPRIZĂ PENTRU MAI MULȚI ELEVI din Galicea și Stoilești: au primit ghiozdane și rechizite chiar de la șeful județului!

Luni, 13 septembrie 2021, a fost o zi care va rămâne pentru mult timp în memoria unor copii din comunele Galicea și Stoilești. Asta pentru că, exact în prima zi a anului școlar 2021/2022, ei au primit ghiozdanele și rechizitele necesare chiar de la Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Festivitățile de deschidere a noului an școlar sunt importante. Anul acesta am decis, alături de prieteni și colegi de la Consiliul Județean Vâlcea, să pornim într-o caravană destinată copiilor care merită să înceapă, cu încredere și cu zâmbetul pe buze, noul an școlar. Emoția începerii unui nou an școlar este aceeași pentru toți copiii și ne bucurăm că am putut să le facem o surpriză unor copii din Galicea și Stoilești, cărora le-am oferit ghiozdane și rechizite. Ne dorim să le folosească la școala cu prezență fizică, nu la cea online. Le mulțumesc familiilor pentru modul în care ne-au primit, le doresc multă sănătate și le asigur de toată aprecierea mea. Tuturor elevilor din județul Vâlcea, le urez multă baftă în noul an școlar, să aibă parte de sănătate și de rezultate pe măsura așteptărilor!”, au fost cuvintele transmise de președintele Consiliului Județean Vâlcea la început de an școlar!