Supraviețuirea CET Govora depinde de 27 milioane euro…sau încă o scutire de la Guvern!

Administratorul special a venit în fața Consiliului Județean pentru a cere o nouă intervenție a statului pentru plata certificatelor verzi

În ultimele zile ale anului trecut, Proiectul privind modificarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile a fost votat de Parlament și promulgat de Cotroceni. Conform prevederilor legislative existente, marii consumatori de energie din România au fost scutiţi de la plata certificatelor verzi corespunzătoare energiei utilizate în consumul propriu tehnologic.

Așadar, o simplă hârtie a șters datorii de câteva zeci de milioane de euro ale unor centrale termice precum CET Govora, Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Hunedoara.

Vineri dimineață, administratorul special de la CET Govora a pledat pentru încă un gest al Guvernului pentru că situația riscă să scape de sub control: „Certificatele verzi sunt cauza pentru care CET-ul se confruntă cu dificultăți deosebite. Prețul unui certificat CO2 este astăzi este de 29 euro, la data investirii mele era de 7 euro! Este o diferență de cel puțin 27 milioane euro pe care CET-ul trebuie s-o suporte numai din această diferență din ceșterea valorii certificatelor de CO2 pe care, din păcate, nu o putem controla…Este o piață liberă, este un preț de bursă, noi suntem doar niște operatori care trebuie să ne cumpărăm aceste certificate verzi. Cred că se impune o formulă pe care încă nu am identificat-o, așteptăm să vedem modalitățile în care Guvernul ne poate sprijini să acoperim acest deficit. În funcție de modul cum se va soluționa această obligație de plată, CET-ul merge înainte…” a anunțat Dinu Constantinescu.

În sprijinul său, a venit și președintele CJ: „În cursul săptămânii viitoare, urmează să avem o întâlnire cu prim-ministrul, CU Ministerul Energiei și cu ministerele de resort pentru că…instituția pe care o conducem, plenul acestui Consiliu Județean face tot cee ace ține… ne întâlnim pentru acea centrală pe gaz. E evident că anumite chestiuni nu țin de noi, direct. Plus că noi nu putem interveni, știți bine, managementul unei situații aflate în insolvență… deși am intervenit de fiecare dată la solicitarea administratorului judiciar”.

Vă reamintim că, în prima parte a anului 2018, au avut loc grave alunecări de teren atât în incinta carierelor miniere, cât și pe traseul căii ferate pe care se face aprovizionarea cu cărbune de la Berbești/ Alunu la CET Govora, ceea ce a îngreunat exploatarea carierelor și aprovizionarea cu cărbune a centralei. Reducerea cantității de carbune cu 500 mii tone a determinat modificarea schemei de funcționare și pentru anumite perioade a presupus funcționarea cu un cazan pe gaz în locul unui cazan pe cărbune, implicand costuri mai mari pentru societate.

Cu toate că s-au mărit costurile de producție, CET Govora a menținut prețul constant pentru aburul industrial până la 31.12.2018 conform contractului încheiat în luna septembrie 2016, acesta fiind calculat în functie de costurile anului 2016.

Pentru stabilizarea situației, începând cu 01.01.2019, s-a renegociat prețul astfel încât să acopere costul de producție, în special creșterea de preț a certificatelor verzi. Neconformarea CET Govora la schema EU ETS (imposibilitatea achiziționării certificatelor EUA/CO2) pentru anul 2018 și plata unei amenzi pentru neconformare în suma de 27 milioane euro, respectiv 100 euro/EUA nerestituit, ceea ce conduce la intrarea societății în incapacitate de plată, fără posibilități de redresare, și prin urmare aceasta se va afla în stare de faliment.